Čeští politici ocenili čtvrté vítězství Merkelové v řadě

Čeští politici včetně premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) ocenili, že německé volby vyhrála konzervativní CDU/CSU pod vedením Angely Merkelové. Pro mnohé je ale varovným signálem propad velkých stran a to, že se na třetí místo za sociální demokraty (SPD) dostala protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD).

Podle Sobotky dosáhla dosavadní kancléřka Merkelová ve volbách jasného vítězství. "Věřím, že brzy sestaví stabilní vládu. Bude to důležité pro Evropu i česko-německé vztahy," uvedl premiér na twitteru. Pro ministra zahraničí a volebního lídra ČSSD Lubomíra Zaorálka je čtvrté volební vítězství Merkelové v řadě důkazem, že v Německu vládne spokojenost. Předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) ocenil, že volby v Německu vyhrály proevropské strany. Je ale zklamán tím, že se na třetí místo dostala AfD.

Předseda ODS Petr Fiala poukázal na to že obě dosavadní vládní strany ztratily a "část německých voličů se rozhodla protestovat především proti migrační politice". Přesto má Německo šanci na demokratickou vládu v čele s konzervativní CDU/CSU, která bude mít příležitost napravit chyby, uvedl. Úspěch AfD je podle místopředsedy ODS Martina Kupky jasným signálem kritiky dosavadní politiky Merkelové. Zřejmě historicky nejhorší výsledek SPD je pak známkou toho, že její politika ani Němce už tolik neoslovuje, řekl Kupka.

Na ztrátu CDU/CSU i SPD a úspěch "pravicových populistů" poukázal také předseda KSČM Vojtěch Filip. Podle něj to není dobrá zpráva ani pro Německo, ani pro Evropu. "Je jasné, že v německé společnosti je velké rozčarování", komentoval výsledek v reakci pro ČTK.

Gratuluji A. Merkelové a H. Seehoferovi k dalšímu jednoznačnému vítězství našich sesterských CDU/CSU. Přeji trpělivost při vyjednávání — Pavel Bělobrádek (@PavelBelobradek) September 24, 2017

#AfD volili jak intelektualove, tak policiste a vojaci. Nejde papouskovat slova o protestnich hlasech. Chce to slozitejsi analyzu voleb. — Tomáš Zdechovský (@TomZdechovsky) September 24, 2017

Opětovné vítězství Merkelové těší předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska, Němci podle něj dali přednost demokracii a humanismu před populismem a nesnášenlivostí. Radost nemá z toho, že v Německu populismus posílil. "A není pro mne překvapením, že posílil - jak se ukazuje - i za vydatné pomoci ruské propagandy," řekl ČTK. Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek poznamenal, že Merkelovou ještě před rokem mnozí zatracovali a odepisovali. Podle europoslance za TOP 09 Jiřího Pospíšila si Merkelová sice udržela vedoucí pozici, ale volby přinesly oslabení velkých stran a "silný nástup populistické strany AfD".

Gratuluji kancléřce A.Merkelové k jasnému vítězství.Věřím,že brzy sestaví stabilní vládu.Bude to důležité pro Evropu i česko-německé vztahy. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) September 24, 2017

Vítězství Merkelové se podle předsedy STAN Petra Gazdíka čekalo. Kvůli zisku AfD by Gazdík, jak uvedl na dotaz ČTK, nepodceňoval obavy lidí o bezpečnost v Evropě. Optimističtější je ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). "Stabilita a prosperita dostaly zelenou. Ted držím Angele palce k sestavení stabilní vlády," komentoval odhady na twitteru. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek popřál CDU/CSU trpělivost při vyjednávání.

Bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza (ČSSD) poukázal na to, že po ohlášeném odchodu SPD do opozice bude mít v německém parlamentu většinu očekávaná nová koalice CDU s liberální FDP a Zelenými. To podle něho přinese tlak na reformy EU v oblasti regulace, energetiky a klimatu.

"Německo je další země, kde mladí nechali rozhodnout starší o vlastní budoucnosti. Byl bych rád, kdyby Česko tenhle trend porušilo," komentoval odhady německých voleb český prezidentský kandidát Michal Horáček.