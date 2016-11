Čeští politici se na Castrův pohřeb nechystají

Praha - Do roku 2020 by mohlo v Česku fungovat například objednávání k lékaři přes internet, kde by měly být dostupné i výsledky vyšetření a kompletní zdravotní záznamy. Počítá s tím Národní strategie elektronického zdravotnictví pro období 2016 až 2020, kterou dnes schválila vláda. Ministři podle ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD) dokument, který počítá i se sdílením informací o léčbě pacienta jednotlivými poskytovateli zdravotní péče, podpořili jednomyslně.