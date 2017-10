Čeští vojáci dostali ocenění za službu v NATO a EU

Téměř pět desítek českých vojáků bylo dnes oceněno za působení ve strukturách Severoatlantické aliance a Evropské unie. Z několika zahraničních působišť se vrátili po třech či čtyřech letech. Česká armáda v rámci NATO a EU obsazuje kolem 200 pozic, za 17 let se v nich podle armády vystřídalo téměř 850 lidí.

"Máme každý okamžik něco přes 200 vojáků v těchto velících strukturách. Ročně nám tak rotuje asi 65, 70 vojáků," uvedl dnes první zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Baloun. Dodal, že čeští vojáci působí v různých pozicích od generálských až po praporčické. Jejich práci Baloun chválí, spojenci podle něj vedení české armády často žádají, aby ve funkcích zůstali déle než po dobu, na kterou byli vysláni.

Baloun poznamenal, že velící strukturu NATO tvoří kolem sedmi tisíc lidí, na Českou republiku připadá, aby obsadila asi jedno procento pozic.

"Do toho se samozřejmě počítají i další, které nepatří do velící struktury, tedy různé agentury a další podpůrné prvky, kam vysíláme vojáky také," podotkl. Vojáci se podle něj v zahraničí zdokonalí v jazyku, nabudou také zkušenosti při zpracování operačních plánů, směrnic, řízení výcviku nebo i při kontaktu s lidmi z různého prostředí. "Musí se tam naučit komunikovat s lidmi s různou mentalitou, kulturou, organizací," dodal Baloun.

Poslední léta, kdy se zhoršila bezpečnostní situace ve světě, podle něj přinesla v rámci NATO více práce nad operačními plány. Předtím se vojáci ve velitelských strukturách aliance věnovali spíše přípravě výcviku a běžné práci.

Z velitelství NATO v belgickém Monsu se po čtyřech letech vrátil i Jaroslav Praus. Působil v organizaci, která má na starosti zajištění mobilního spojení v rámci operací či misí NATO. Zabýval se zejména tréninkem spojeneckých vojáků. "Každý rok musíte zajistit individuální trénink pro přibližně 400 lidí," podotkl.

Na poslední půlrok byl vyslán na misi do Afghánistánu, kde působil ve velitelství operace Resolut Support. Podílel se na zajišťování veškerého spojení na území Afghánistánu. "Pro mě nejlepší půlrok v tom čtyřletém působení. Byl jsem tam svým pánem, zorganizoval jsem si to, jak jsem si představoval, prostě to fungovalo. Ve strukturách (NATO) musíte pořád hledat nějaký kompromis," poznamenal s odkazem na velikost organizace.