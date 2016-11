Čeští žáci 4. tříd ZŠ jsou nadprůměrní v matematice a přírodovědě

Praha - Čeští žáci čtvrtého ročníku základních škol jsou v mezinárodním srovnání nadprůměrní v matematice i přírodovědě, zjistilo testování TIMSS 2015. Jeho výsledky byly dnes zveřejněny na tiskové konferenci. Od propadu v roce 2007 se znalosti dětí v tomto věku postupně zlepšují, vracejí se na úroveň roku 1995. Většina ze 17 zemí, která se tehdy první vlny testování zúčastnila, se ale zlepšila, uvedl ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Ministryně školství Kateřina Valachová a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal představili 29. listopadu v Praze výsledky mezinárodního šetření TIMSS 2015.Foto: Deník/Martin Divíšek

Přírodovědné a matematické dovednosti žáků čtvrtých tříd byly loni v květnu v Česku ověřovány na 159 základních školách za účasti více než 5000 žáků. Testování TIMSS 2015 pro čtvrté ročníky se uskutečnilo ve 49 zemích, mezi nimiž jsou vedle evropských států například Kanada, USA, Japonsko, Chile a Jihoafrická republika. Nejlepší byly tradičně děti v asijských zemích, v obou předmětech dosáhli nejlepších výsledků žáci v Singapuru.

Nadprůměrné výsledky měli čeští školáci již v roce 2011. Ve srovnání s tímto testováním se žáci zlepšili v matematice a měli srovnatelný výsledek v přírodovědě. Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) to považuje za dobrou zprávu. "Jsem ráda, že přes všechny různé problémy a cíle, které si dáváme směrem k českému školství, se naši žáci osvědčili v mezinárodním srovnání a v matematice a přírodovědě dosahují dobrých výsledků," řekla.

Důvod významného propadu ve výsledcích testování v roce 2007 se nezjišťoval pedagogickým výzkumem, uvedl ústřední školní inspektor. Mohlo to ale podle něj souviset se změnami ve vzdělávacím systému, které v období po roce 1995 nastaly. Prodloužila se povinná školní docházka na devět let a zároveň první stupeň ze čtyř na pět let. Některá témata se přesouvala mezi ročníky. Snížil se počet vyučovacích hodin v těchto předmětech. "Takže došlo k celkem významným vlivům, které vstoupily do vzdělávání a měly nepochybně nějaký dopad na výsledky žáků," řekl Zatloukal.

Od té doby výsledky nabírají pozitivní trend a loni dosáhli čeští žáci prakticky srovnatelných výsledků jako jejich předchůdci před dvaceti lety. Jinde se ale znalosti žáků zlepšily. V matematice to nastalo ve 14 ze 17 zemí, které se do testování v roce 1995 zapojily. V přírodovědě se zlepšilo 11 zemí.

Valachovou výsledky uklidnily. "Rozhodně to není na nějaký pláč, ale také to není na to nedělat nic nebo usnout na vavřínech. Dá se říci, že se nám podařilo vybrat kormidlem ten špatný směr a dostat se do toho správného směru," řekla.

K dalšímu zlepšení může podle ní přispět růst rozpočtu na školství i připravované legislativní změny, jako je změna financování nebo kariérní řád pro učitele. Ministryně plánuje v novém systému financování škol umožnit dělení tříd na hodiny matematiky na základních i středních školách. Z evropských prostředků chce ministerstvo podpořit nové didaktické metody.