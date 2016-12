Cestující nás odměňují třeba tatrankami, říkají hudebníci z MHD

České Budějovice - Už pár let tahle skupinka vždycky před Štědrým dnem zpříjemňuje pasažérům budějovické městské hromadné dopravy (MHD) jejich cestu domů, do práce či za zábavou.

Ve středu budou Václav Pelouch a Pavlína Loumová hrát cestujícím městské hromadné dopravy vánoční koledy. Foto: Deník/ Klára Skálová

Všichni jsou to studenti konzervatoře, a tak jeden hraje na kytaru, další na flétnu či bubínek, někdo zase zpívá. A jinak tomu nebude ani letos. Potkat tuhle partičku budete moci v autobusech ve třech dnech, poprvé hned ve středu. Letos premiérově v rámci akce Deníku Česko zpívá koledy.

Pavlína Loumová, jedna ze členek uskupení, upřesnila, že hrát vánoční koledy v MHD začali se spolužáky před čtyřmi lety.

„Myslím, že se na nás tehdy s tímto nápadem obrátili zástupci dopravního podniku. Tehdy to ale pořádali naši spolužáci, my jsme to po nich převzali. Za to, že tradice pokračuje, patří dík naší spolužačce Michaele Šimkové," vysvětlovala studentka pátého ročníku českobudějovické konzervatoře. Dodala, že z jednorázové záležitosti se stala milá tradice. „Je to moc fajn. Ráno lidé sednou do autobusu, zprvu nabručení. Chvíli koukají, pak jdou ale blíž a třeba si s námi i zpívají," zavzpomínal na předchozí ročníky Václav Pelouch, který ve skupině hraje na kytaru a housle. „Také nám lidé občas říkají, že díky koledám v MHD chytli tu správnou vánoční atmosféru," dodala s úsměvem Pavla Loumová. Aby ne, vždyť pětice hudebníků má pro tuto příležitost připravený také pestrý repertoár.

„Zpíváme a hrajeme všechno, co nás napadne, české koledy, občas třeba i spirituály. Zpíváme také na přání… Jsme v podstatě takový živý jukebox," smála se dvojice konzervatoristů a připojila ještě jeden zážitek. „Při jednom z těch ročníků s námi v trolejbuse jezdila i jedna paní. Byla taková nenápadná, ale já jsem si všiml, že už s námi za ten den jede poněkolikáté. Ona k nám na konci dne přistoupila a všem nám dala ručně vyráběné dárečky," vzpomínal Václav Pelouch. „Někdy nám lidé dávají i tatranky, to se hodí vždycky," dodal se smíchem.

Poprvé vyjede trolejbus plný nejrůznějších koled a vánočních písní ve středu na lince číslo 3 v 17.06 a bude pendlovat mezi zastávkami Máj Antonína Barcala a Nádraží. Úderem 18. hodiny si konzervatoristé spolu s cestujícími zazpívají přímo ve voze šest známých koled a vánočních písní, které v tu chvíli zazní i na dalších stovkách míst po celém Česku. V ten samý čas další skupinka konzervatoristů zazpívá na zastávce MHD u hlavní pošty. V 18.10 se tady obě skupiny mladých hudebníků setkají a předvedou další produkci. Následně nasednou do dalšího spoje na lince číslo 3 a přibližně do 19. hodiny zájemcům ve voze předvedou jiné „kousky" ze svého repertoáru. Užít si netradiční cestu městem bude možné i 22. a 23. prosince.

Přípravy na středečnízpívání koled nepodcenili ani v Hluboké nad Vltavou Zámostí. U zkoušky se tu v úterý sešlo kvarteto ve složení Jiří Prokeš, Jan Veselý, Pavel Chvátal, Jiří Hanuš.

Zpívat se bude na mnoha místech regionu. K akci Česko zpívá koledy se na Českobudějovicku připojilo 24 míst. Zpěvník koled, které si naráz zanotuje celá republika, najdete ve středečním vydání Deníku. Koledy zazní ve středu od 18 hodin také v éteru Českého rozhlasu České Budějovice.

Kde budeme společně zpívat

České Budějovice- náměstí Přemysla Otakara II.

- IGY Centrum

- kampus Jihočeské univerzity

- ve voze MHD (studenti českobudějovické konzervatoře budou koledy zpívat ve voze, který na lince č. 3 vyjíždí v 17.06 ze zastávky Máj Antonína Barcala směr Nádraží, po 18. hodině pak také na zastávce před hlavní poštou)

- Domov pro seniory Máj

- Domov pro seniory Hvízdal

- Domov pro seniory Staroměstská



Týn nad Vltavou- náměstí Míru, u kostela



Trhové Sviny- Žižkovo náměstí



Lišov- Schwarzenberský špitál



Nové Hrady- u kašny na náměstí



Borovany- na náměstí před zámkem u vánočního stromu



Hluboká n. Vlt., Zámostí- u vánočního stromu



Čakov- u kašny před kostelem sv. Linharta



Bohunice- u stromečku



Jankov- kaple na návsi



Chvalkov- domov pro seniory



Strážkovice- u vánočního stromu



Mladošovice- v kostele sv. Bartoloměje



Dubné- na návsi u vánočního stromu



Rychnov u Nových Hradů- na návsi



Kamenná- na návsi u obecního úřadu



Pištín- na návsi



Žabovřesky- u zvoničky na návsi