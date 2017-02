ČEZ vyhlásil kvůli vichřici v osmnácti okresech kalamitní stav

Tisíce domácností v celém Česku jsou bez proudu kvůli poruchám, které způsobil silný vítr. Společnost ČEZ vyhlásila v 18 okresech kalamitní stav, který bude platit do odvolání. Problémů navíc stále přibývá. Energetici se snaží poruchy odstranit, vítr jim ale práci komplikuje. ČTK to sdělili mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž a mluvčí E.ON Vladimír Vácha.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

"Evidujeme problémy na celém území. Zatím není jasný přesný rozsah škod, ale bez dodávek energie jsou rozhodně tisíce domácností," řekl Kříž. Poruchy způsobily zejména pády stromů a větví do vedení.

Kalamitní stav je ve všech pěti okresech Královéhradeckého kraje. Ve středních Čechách jsou zasaženy okresy Beroun, Kladno, Mělník a Mladá Boleslav, v Libereckém kraji pak okresy Česká Lípa, Liberec, Semily. V Plzeňském kraji kalamitní stav platí pro okres Tachov, v Karlovarském kraji pro okres Karlovy Vary, v Pardubickém kraji pro Chrudim, na Vysočině pro Havlíčkův Brod, v Olomouckém kraji pro Šumperk a ve Zlínském kraji pro Vsetín.

V Královéhradeckém kraji jsou nejpostiženějšími oblastmi Hradecko, Náchodsko a Rychnovsko. K 09:00 ČEZ evidoval na východě Čech 17 poruch na vedeních vysokého napětí a desítky poruch na vedení nízkého napětí.

V Pardubickém kraji evidují energetici tři poruchy na vysokém napětí na Pardubicku a Chrudimsku, další desítky na nízkém napětí. "Vítr stále fouká. Naši technici jsou v terénu přes celou noc, některé výpadky se nám podařilo opravit, ale další vznikají silným větrem," řekla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Beránková. Doufá v to, že se během dne podaří závady odstranit, na některá místa musí energetici dovézt těžkou techniku.

E.ON zaznamenal kvůli vichřici několik desítek poruch na vysokém napětí na Českokrumlovsku, zejména v okolí Větřní, Vyššího Brodu nebo Lipna nad Vltavou. Problémy jsou i na Prachaticku v lokalitách Vimperska a Volarska, na Jindřichohradecku, na Pelhřimovsku, kolem Počátků a Pacova. "Na odstraňování poruch intenzivně pracujeme," uvedl Vácha.

Vítr by podle meteorologů měl postupně od západu slábnout. Pro západní část země platí výstraha do 10:00, pro východní část pak do 13:00.

