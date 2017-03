Nájmy v Chánově podraží, ale stále zůstanou velmi levné

Mostecká radnice zvýší cenu bydlení ve svém sídlišti, kde ubývá počet obyvatelných bytů.

Ježiš marja, to je dost!" Taková byla první reakce jednoho ze zaměstnaných obyvatel Chánova, když mu Deník oznámil, že bude od července platit vyšší nájem. Cena mu vzroste o osm korun za plošný metr, to je měsíčně o pár stovek navíc. Přesto bydlení v panelácích v Chánově zůstane i po zdražení jedním z nejlevnějších v regionu. S úhradou nájemného tu stejně jako jinde na Mostecku pomáhá Úřad práce, který přispívá na bydlení rodinám s nízkými příjmy. „Pokud to zaplatí stát, tak na zdražení lidi ani nezareagují," dodal nájemník.

Vyšší nájem bude města, které byty v Chánově vlastní. Celkový roční předpokládaný objem by měl vzrůst z 2,3 milionu korun na 3,3 milionu. „Chceme se přiblížit k nájemnému, které je v daném čase a místě obvyklé," řekl primátor Jan Paparega.

Loni byla ztráta, rozdíl mezi předpisy a skutečnými příjmy, 1,25 milionu korun. Propad by se neměl zvyšovat. Vymáhání dluhů za bydlení, hlavně na službách, pokračuje. Kvůli zdražení nájmů podle radních nehrozí přesun nájemníků do města, třeba do Stovek.

Sociální bydlení je násobně dražší

Nájemné v Chánově bude nadále cenově výhodné. Pro srovnání: nájemné pro Mostečany, kteří se ocitají v krizové situaci, je v městském projektu sociálního bydlení stanoveno na 57 korun na metr čtvereční.

V Chánově se naposledy zdražovalo v roce 2012, kdy stoupl nájem v rekonstruovaném bloku 8, kde jsou nejlépe vybavené byty na sídlišti.

Domácnosti v Chánově jsou kvůli dluhům odříznuté od roku 1996 od dodávek teplé vody. V roce 2010 radní zrušili 20procentní slevu nájemného z roku 2008 kvůli meziročnímu nárůstu nedoplatků. Dluhy tehdy vzrostly o 3,2 milionu korun a celkový dluh sídliště se blížil k devadesáti milionům korun. Zvýhodnění zdevastovaného Chánova kritizovaly v roce 2009 tisíce lidí, kteří podepsali petici šířenou ČSSD. Slevu radní v minulosti zdůvodňovali tím, že v Chánově je nízká úroveň bydlení. Neoficiálním důvodem byla i snaha motivovat zadlužené romské rodiny k setrvání v Chánově a odradit je od stěhování do lepších mosteckých sídlišť.

Loni padly dva paneláky

Počet obyvatel Chánova a obyvatelných bytů klesá. Loni nechalo město zbourat dva prázdné paneláky. Podle odhadu sociálky zůstává na sídlišti přibližně 800 lidí. „Souběžně s tím sílí demografický tlak chánovské populace. Dorůstající mladí lidé zakládají rodiny a chtějí bydlet ve vlastních bytech," uvádí nejnovější odborná analýza, kterou má radnice.

Sídliště vzniklo na konci 70. let jako standardní obytná zóna za městem. Měla kino, kulturní středisko, samoobsluhu a další služby. Byla pokusem o integraci Romů, kteří postupně na sídlišti převážili.

Kolik zaplatí od července 2017 a kolik platí teď:Rada města Mostu schválila zvýšení cen nájemného v sídlišti Chánov, s platností od 1. 7. 2017, a to ve výši:



20 Kč/m²/měsíc pro nájemní byty v ulici Zlatnická čp. 181 (bl. 5) a čp. 206 (bl. 13)



22 Kč/m²/měsíc pro nájemní byty v ulici Zlatnická čp. 178 (bl. 3), čp. 197, 198 a 199 (bl. 10)



24 Kč/m²/měsíc pro nájemní byty v ulici Zlatnická čp. 176, 177 (bl. 2), čp. 174, 175 (bl. 4), čp. 180 (bl. 5), čp. 182 (bl. 6) a v ulici Kovářská čp. 200, 201 (bl. 11)



35 Kč/m²/měsíc pro nájemní byty v ulici Zlatnická čp. 192, 193 a 194 (bl. 8).



Nyní je nejlevnější nájem 12,38 Kč/m², u většiny bytů 16,13 Kč/m², jen v lepším bloku 8 je 30 Kč/m²