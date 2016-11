Chceme hlavu Sobotky, hlásí buňka sociální demokracie v Brně

Praha - Ministerstvo zemědělství do vlády nakonec předloží kontroverzní novelu mysliveckého zákona. Zvýší maximální pokutu za zakázaný vstup do lesa, nezmění však princip vyhlašování zákazu. Dnes to oznámili na setkání s novináři zástupci ministerstva. Proti navyšování pokuty, která dnes činí 10.000 korun, a měla by podle novely být až 30.000 korun, protestovala například Strana zelených. Pod petici proti zvýšení pokuty se podepsalo skoro 43.400 lidí. Novela by měla pomoci snížit počty přemnožené černé zvěře nebo jelenů. Škody od divokých prasat jdou podle ministerstva do miliard korun ročně.