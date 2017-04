Chceme vidět, kam jdou naše peníze, požadovala Rekonstrukce státu

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) má právní analýzu, podle které bylo zveřejnění zadání jednotných přijímacích zkoušek, které se konaly 12. dubna, na internetu neoprávněné. Zadání testových otázek a formulace možných odpovědí jsou autorským dílem a neexistuje veřejný zájem, který by odůvodňoval tento zásah do autorského práva. V úterý to v tiskové zprávě sdělil mluvčí Cermatu Jan Pohanka. Zadání zveřejnila minulý čtvrtek na svém webu iniciativa Maturitní data - odtajněno.