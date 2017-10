Chcete si zřídit voličský průkaz? Pomůže k tomu nová aplikace na Facebooku

Na Facebooku bude od dnešního odpoledne fungovat chatovací robot, který bezplatně pomůže lidem před nadcházejícími volbami s vyřízením voličského průkazu. Uvedla to společnost Datasys, která aplikaci vytvořila.

Aplikace Volební průkaz na adrese https://www.facebook.com/volebniprukaz/ je určena pro voliče, kteří se chtějí zúčastnit parlamentních voleb mimo své bydliště. Pomůže s vyplněním žádosti, kterou pak lze odeslat přes datovou schránku nebo po vytisknutí poštou.

Volič díky aplikaci ušetří čas, který by strávil získáváním informací a navíc nebude muset osobně na obecní úřad. Žádost musí zájemci podat do sedmi dnů před termínem voleb, tedy do 13. října.

Aplikace s voličem komunikuje krok za krokem. Nejprve sesbírá údaje o žadateli, jako jsou plné jméno, datum narození a trvalý pobyt, a z nich pak odvodí poštovní adresu i datovou schránku obecního úřadu. Následně s ním domluví způsob podání žádosti a doručení průkazu.

Volič žadatel pak sám, bez pomoci aplikace, buď žádost ve formátu PDF odešle datovou schránkou, anebo ji vytiskne, nechá ověřit a zašle poštou.

Chatovací roboti, tzv. chatboti, jsou programy, které nahrazují lidské operátory při jednoduché komunikaci s uživateli. V poslední době vzniká u Datasysu například chatbot pro zodpovídání dotazů ohledně Lítačky pražského dopravního podniku nebo aplikace pro řešení životních situací na úřadu Prahy 12. Chatboty využívají nebo testují i internetové obchody Rohlík.cz a Mall.