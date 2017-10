Chcete vědět, jaké jste našli houby? Místo atlasu je stačí vložit do schránky

Našli jste zajímavou houbu a rádi byste věděli, co je zač? Nemusíte ji hledat v atlasech ani na internetu. Stačí ji pouze strčit do kouzelné schránky v Karmelitské ulici v Praze. Do pár dní pak obdržíte odpověď.

Do schránky stačí vložit houby a nálezový formulář.Foto: Lišková Michaela

Jedinečnou schránku na houby vlastní Česká mykologická společnost, která je jednou z prvních mykologických institucí na světě vůbec.

„Postup je jednoduchý. V době když tu není žádný mykolog, strčí lidé houby do schránky a přidají jen formulář. V něm by mělo být uvedeno kdy a kde houbu našli a kontaktní údaje, abychom se jim mohli s odpovědí ozvat. Zvědaví houbaři by nám také měli k úlovku přidat dvacet až padesát korun podle množství nalezených hub,“ vysvětlil jednatel České mykologické společnosti Aleš Vít.

Houby pak mykologové prozkoumají a dají lidem vědět, zdali je jejich kořist jedlá či nikoliv. Někdy jim to nezabere ani minutu. „Tohle je jedlá václavka, ta druhá třepenitka, která má výrazně hořkou chuť,“ určil mykolog za několik vteřin. Pražané nosí houby do schránky hlavně kvůli tomu, aby věděli, jestli se dají jíst. „Jednou pán přišel s houbou a chtěl rychle vědět, jestli je jedlá, než ji manželka přidá do polívky,“ dodal Aleš Vít.

Ve schránce se objevují druhy hub podle daného období. „Většinou sem lidi nosí často podobné houby, které zrovna v tu danou dobu rostou. Objevily se nám tu hříbky, babky, ale i holubinky. Záleží na tom, jaké houbařské znalosti lidé mají,“ popsal mykolog.

Houby přímo do poradny můžete donést v pondělí dopoledne mezi 9. a 12. hodinou, odpoledne pak mezi 14. a 16. hodinou. Mykologové vám také na místě poradí v úterky a čtvrtky od 9 do 12 hodin. Pokud v Karmelitské nikoho nezastihnete, houby stačí vložit do schránky.

„Většinou ty houby vydrží, ale občas třeba přes víkend se může stát, že jsou plesnivé nebo se už nedají určit. Naštěstí schránku nikdo nevykrádá ani do ní nedává věci, co tam nepatří. Museli jsme ale přivázat tužku, tu si lidé občas přivlastnili,“ uzavřel Aleš Vít.