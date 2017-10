Chcete volit mimo trvalé bydliště? Novou aplikaci již využily tisíce lidí

Nová aplikace z dílny iniciativy Hlídač státu může k volbám přivést lidi, kteří nežijí v místě svého trvalého bydliště. Stačí do aplikace zadat základní osobní údaje, číslo občanky a adresu a aplikace obratem vyrobí žádost na příslušný úřad. Aplikace funguje i offline, vyplnění formuláře zabere minimum času.

„Aplikace je jednoduchá, rychlá a zcela bezpečná. Žádné osobní informace se neposílají přes internet, ostatně aplikace funguje i offline. Vše je hotové za dvě minuty. Překvapilo nás, že ji za poslední týden využily už více než tři tisíce lidí,“ říká autor aplikace Michal Bláha z iniciativy Hlídač Státu.

O možnosti volit mimo trvalé bydliště se ví už dlouho. Bohužel dopátrat se nějakého přesného a srozumitelného návodu, jak získat voličský průkaz, je na stránkách příslušných institucí dost obtížné.

„To mi přišlo absurdní. Proto jsem se rozhodl udělat jednoduchou aplikaci, která správnou žádost zkrátka vyrobí. Zájemci o voličský průkaz stačí, aby ji odeslal. Jestli to udělá datovou schránkou nebo poštou s ověřeným podpisem, to už je na něm,“ vysvětluje Bláha.

O aplikace je nebývalý zájem. Prozatím si žádost o voličský průkaz nechalo vyrobit více než 3200 lidí a jejich počet každým dnem narůstá. S průkazem je totiž možné volit nejen v místě přechodného bydliště, ale také třeba na dovolené v zahraničí v takzvaném zvláštním volebním okrsku.

Na zaslání žádosti však zbývá už jen pár dní. Pokud volič bude žádat osobně, musí přijít na úřad nejpozději 18. října. Pokud by žádost zaslal poštou nebo přes datovou schránku, musí ji na úřad doručit nejpozději do 13. října.

Co je voličský průkaz?S voličským průkazem mohou lidé volit kdekoli v Česku, nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Vydává ho obecní úřad příslušný trvalému bydlišti. Volič o něj musí požádat buď osobně, klasickou poštou, anebo přes datovou schránku. Osobní žádost je třeba podat nejpozději do 18. října do 16 hodin přímo na příslušném obecním úřadu, během úředních hodin. Pokud se občan rozhodne poslat žádost písemně – poštou či osobní datovou schránkou –, musí ji na obecní úřad doručit nejpozději 13. října.



Voličský průkaz obecní úřad vydá nejdříve 5. října 2017, a to buď voliči osobně, nebo zplnomocněné osobě, anebo jej zašle na adresu uvedenou v žádosti. Kdo si průkaz nechce převzít osobně, musí už v žádosti uvést zplnomocněnou osobu, případně doručovací adresu.