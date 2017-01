Chcete vzdělávat předškoláka sami doma? Pozor, je to velká zodpovědnost!

V září bude poprvé povinný poslední rok předškolního vzdělávání. Nemusí se odehrávat jen v mateřské škole, kterou již nyní navštěvuje drtivá většina pětiletých dětí, ale také doma. Rodiče ale budou muset dítě do mateřské školy zapsat a nahlásit, že ho chtějí vzdělávat doma. Jak takové vzdělávání doma bude probíhat v praxi?

„Především začít s přípravou posledním rokem před zahájením základního vzdělávání je pozdě. Dítě se totiž především musí naučit žít v kolektivu svých vrstevníků, získat okruh kamarádů, se kterými pak zpravidla nastupuje do základní školy. Jedině tak daleko lépe zvládá odloučení od rodičů, dodržuje a respektuje stanovená pravidla kolektivu. Individuální vzdělávání nese s sebou především velkou zodpovědnost ze strany rodičů," říká ředitelka Mateřské školy Oty Synka v Ostravě-Porubě Pavla Kučerová.

Je totiž zcela na rodičích, jakými formami a metodami budou předškolní vzdělávání svého dítěte realizovat. Sami pak mohou navštěvovat kurzy, semináře či workshopy s aktuální těmatikou.

„Rodiče mohou využít řadu profesních institucí, které nabízejí odborné přednášky k předškolnímu vzdělávání. Ty si budou muset ale uhradit sami. Výjimkou budou bezplatné přednášky v mateřských školách. V současné době školky čerpají dotace z EU, tzv. šablony, ze kterých lze zaplatit lektory, jejichž přednášky budou cílené tak, aby rodiče věděli, co je to školní zralost. Bude jenom na nich, zda se jich zúčastní," vysvětluje ředitelka Pavla Kučerová.

A co pomůcky?

„Z mého pohledu je rodiče potřebovat budou. Je jich řada, které jsou finančně dosti náročné, naše školka má dobrou vybavenost jak učebními a edukačními pomůckami, tak i tradičním i netradičním výtvarným materiálem. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte," uvádí Pavla Kučerová.

Pokud se nakonec rodič přece jen rozhodne své dítě vzdělávat individuálně, musí své rozhodnutí oznámit písemně řediteli spádové mateřské školy, a to nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém je jeho vzdělávání povinné. Ten rodičům sdělí oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno, například mu poskytne školní vzdělávací program konkrétní školy, kam později nastoupí. Mateřská škola však musí ověřit úroveň vzdělávání.

„Rodiče jsou toto ověření povinni zajistit. Jeho ověření je zcela v kompetenci ředitele mateřské školy. Pokud tak rodiče neučiní, ředitel mateřské školy individuální vzdělávání ukončí a dítě již individuálně vzdělávat nelze," uvádí tiskové oddělení ministerstva školství.

„Zmíněná problematika není zcela právně jasná, v tomto ohledu bych byla opatrná, může být ještě několik výkladů. Zpočátku budeme řadu nejasností řešit s právníky," vysvětluje Pavla Kučerová. „Je zcela na rodičích, jak bude jejich dítě připraveno na vstup do školy, na začlenění do kolektivu po sociální stránce nebo na zvládání školního režimu po nástupu k povinné školní docházce. Pokud ji ovšem nebudou realizovat také individuálně, v rodině," uvádí ministerstvo školství.

Právo dětí

Znalosti, schopnosti či dovednosti dítěte ale nemohou ovlivnit právo na přijetí do první třídy. Jinými slovy, dítě nemůže být při přijímání k povinné školní docházce neúspěšné. Pokud se však při orientačním ověřování schopností při zápisu do 1. třídy zjistí nezralost, co pak?

„Základní škola může rodičům doporučit odklad povinné školní docházky. Zda rodič bude dál sám individuálně dítě vzdělávat, nebo využije vzdělávání v mateřské škole, bude opět na něm. Může nastat i případ, že dítěti bude doporučen dodatečný odklad, to znamená, že dítě ukončí základní vzdělávání v průběhu školního roku a opět začne předškolní vzdělávání. Tato situace je pro děti velmi stresující," dodala Pavla Kučerová.