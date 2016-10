Chladno bude i další týden, druhá polovina října bude teplejší

Praha - Současný ráz počasí, chladno a déšť, bude v Česku panovat i v příštím týdnu. Druhá polovina října by měla být o něco teplejší a mělo by ubýt i srážek. Počátkem listopadu půjdou teploty opět mírně dolů. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi počasí, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

dnes 05:03 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jaroslav Sýbek

Po velmi teplém počátku začátku školního roku se tento týden prudce ochladilo. Průměrné denní teploty se dostaly pod dlouhodobý průměr a k tomu se přidaly vydatné srážky. Podle meteorologů toto počasí bude pokračovat i v nadcházejícím týdnu. "V dalším období předpokládáme mírné oteplení a teploty vzduchu se tak dostanou na průměrné hodnoty odpovídající této roční době," uvedli meteorologové. Z údajů na jejich webu vyplývá, že průměrná nejvyšší denní teplota bude příští týden deset stupňů, v období od 17. do 30. října bude o stupeň vyšší, přičemž maximální teploty se mohu vyšplhat až k 15 stupňům. První listopadový týden bude opět o něco chladněji. Z hlediska srážek očekávají meteorologové první týden předpovědi, tedy od 10. do 16. října, slabě nadprůměrný. V dalších třech týdnech by měly být srážky kolem dlouhodobého průměru, který pro období od 10. října do 6. listopadu činí 7,5 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v sledovaném období v roce 1997, kdy průměr činil 4,2 stupně Celsia. Naopak nejvyšší průměr zaznamenaly meteorologové v roce 2000, a to 10,4 stupně. Průměrný úhrn srážek v ČR v daném období činí 36 milimetrů. Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje opakovaně ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent.

Autor: ČTK