Chovancův výrok o brexitu byl hloupý, míní europoslanci Telička i Ježek

Praha - Čeští europoslanci Pavel Telička a Petr Ježek (oba za ANO) dnes na setkání s novináři kritizovali ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) za jeho výrok o tom, že Česko by mělo vést samostatná jednání s Británií o otázce takzvaného brexitu. Chovanec to řekl v neděli v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Podle Teličky byl Chovancův komentář hloupý. Ježek pochybuje, že by Česká republika dokázala vyjednat lepší podmínky než Francie nebo Německo.

Europoslanec Pavel Telička.Foto: Deník/Martin Divíšek

"Dělá přesně to, před čím jednotlivé členské státy varují, tedy štěpení Evropské unie ještě před jednáním," komentoval Chovancův nápad Telička, který se minulý týden stal místopředsedou Evropského parlamentu. "Není nic kontraproduktivnějšího z hlediska celkové atmosféry v Evropské unii i z hlediska postavení České republiky v těchto jednáních a možnosti prosazovat svá témata do těchto jednání než takovýhle, s prominutím, hloupý komentář," uvedl Telička.

Představitelé EU dlouhodobě mluví o tom, že jednání o takzvaném brexitu povedou členské státy s Londýnem společně. Naplno by měla začít letos na jaře, až Británie oficiálně zahájí proces vystoupení z EU. Model uspořádání vztahů s Brity budou hledat šéfové vlád a prezidenti zemí sedmadvacítky s britskou premiérkou Theresou Mayovou na společném summitu.

Chovanec v neděli prohlásil, že Česko by na EU nemělo čekat, mimo jiné proto, že v Británii žije a pracuje mnoho Čechů, kteří potřebují vědět, jakými pravidly se bude řídit jejich pobyt ve Spojeném království.

Ježek dodal, že Chovancova představa je naivní. Pokud by členské státy jednaly s Londýnem jednotlivě, česká pozice by dle Ježka byla slabší než ve společnosti ostatních unijních států. "I kdybychom si představili, že takhle by to mohlo fungovat, tak co by si asi vyjednalo Německo, Francie, Nizozemsko nebo Belgie? Bylo by to, co bychom si vyjednali, skutečně lepší? O tom opravdu pochybuji," poznamenal. "Je to neštěstí a premiér by měl ministru vnitra něco říct," pokračoval v kritice.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) chce o českém postoji k vystoupení Londýna z osmadvacítky hovořit příští měsíc s předsedy všech stran, které mají zastoupení ve Sněmovně. Předseda vlády by rád mluvil také s českými europoslanci. Kromě toho po referendu, v němž loni v červnu britští občané rozhodli o vystoupení z EU, vznikla také odborná skupina pro brexit, kterou vede státní tajemník pro EU Tomáš Prouza (ČSSD). Vládě poskytuje podklady pro formulování českých priorit.