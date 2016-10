Chovanec by na Hrad podpořil Zemana, přeje si korektní vztahy

Rusko /INFOGRAFIKA/- Na plán vést ruský zemní plyn do Evropy přes Turecko místo přes Ukrajinu by se dalo použít sarkastické – „je to sice delší, zato horší cesta". Podpisy, kterými ruský a turecký prezident Vladimir Putin a Recep Erdogan stvrdili výstavbu plynovodu Turk-Stream, mají však barevnější pozadí.