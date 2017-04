Chovanec chce od policie důkazy o existenci internetové hry Modrá velryba

Praha - Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) chce od policie důkazy o tom, zda opravdu existuje internetová hra Modrá velryba, která prý vyzývá hráče k sebevraždě. Řekl to dnes v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce (OVM). Policie před hrou v minulých dnech varovala, podle expertů jde ale jen o poplašnou zprávu (tzv. hoax). Chovanec proto požaduje od policejního prezidenta Tomáše Tuhého, aby do dvou týdnů veřejnosti informace policie vysvětlil.

Milan Chovanec (ČSSD)Foto: Deník/Dimír Šťastný

„Já chci od policie vědět, jestli policie děsí, nebo varuje," řekl dnes Chovanec. Policie podle něj musí mít důkazy, zda nějaká forma této hry existuje a zda se vyskytuje v Česku. Zadal prý jasný požadavek, aby bylo vše detailně zanalyzováno. Veřejnost by se podle něho měla dovědět, zda nedošlo k chybě na straně policie.

Policie by měla kauzu vyšetřit

Manažer pro internetovou bezpečnost firmy Seznam.cz Martin Kožíšek a vedoucí projektu E-bezpečí z Univerzity Palackého v Olomouci Kamil Kopecký již dříve prohlásili, že žádná hra Modrá velryba ve skutečnosti neexistuje. Byl to podle nich marketingový tah, který měl přitáhnout nové uživatele do konkrétních skupin na sociálních sítích.

Chovanec proto chce, aby to policie vyšetřila a případně nalezla viníka. „V rámci této kauzy je potřeba, aby bylo zjevné, jestli policie naletěla, čemuž já pořád nechci věřit, a nebo jestli má relevantní důkazy," uvedl dále. Podle něho to už vyšetřují specialisté na tuto oblast kriminality.

Informace se do ČR prý dostaly z ruských webových portálů

Chovanec nevěří, že by policie neměla důkazy o nebezpečí hry a nechala by se podvést informací z ruských novin. Je podle něj ale také otázkou, zda by policie měla o takových věcech vůbec masivně informovat, protože to může vyvolat ještě větší paniku.

Informace o hře Modrá velryba se podle webu E-bezpečí.cz dostaly do Evropy prostřednictvím ruských webových portálu Novaja Gazeta a Siberian Times. V textech, které byly na těchto portálech zveřejněny, se objevovaly zprávy o tom, že v Rusku v průběhu roku 2015 až 2016 spáchalo sebevraždu přes 130 dětí a že většina z obětí byla členy stejných diskusních skupin na sociálních sítích, přičemž přes 80 z nich bylo spojeno se skupinami s názvem "modrá velryba".