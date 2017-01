Chovanec chce zvýšit platy u bezpečnostních sborů o 10 procent

/INFOGRAFIKA/ Zatím to vypadá na nekončící party. V České republice loni přibyly další čtyři desítky minipivovarů a nic nenasvědčuje tomu, že by boom, který se nastartoval před několika lety, měl brzy skončit. „Nikdo nemůže odhadnout, jak dlouho to ještě může trvat," míní člen prezidia Českomoravského svazu minipivovarů Radovan Koudelka, který je zároveň ředitelem Zámeckého minipivovaru Ostrava–Zábřeh.