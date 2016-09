Chovanec: ČR do konce roku žádné migranty podle kvót EU nepřijme

Praha - Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) chce se svým německým protějškem Thomasem de Maiziérem řešit případnou součinnost ČR při repatriaci migrantů z Německa. Chtěl by také získat podporu pro lepší fungování takzvaných hotspotů, tedy zařízení pro registraci uprchlíků. Řekl to dnes před odletem do Berlína novinářům. V souvislosti s tlakem Evropské komise na přebírání žadatelů o azyl z Řecka a Itálie uvedl, že Česko do konce roku žádné běžence podle unijních kvót přijmout neplánuje.

Ministr vnitra Milan ChovanecFoto: Deník/Martin Divíšek

Státy EU v rámci přerozdělování žadatelů o azyl převzaly od Řecka a Itálie dosud 5651 osob z plánovaných 160.000, které by měly být v průběhu dvou let z obou zemí přesunuty do jiných unijních států. Chovanec zdůraznil, že EU by měla konečně uznat, že systém těchto kvót nefunguje a fungovat nemůže. "Překvapuje mne, že se EK neustále tento systém pokouší oživit," uvedl Eurokomisař pro vnitro a migraci Dimitris Avramopulos poukázal na to, že členské země unie mají právní povinnost splnit závazky, na nichž se shodly. Unijní státy se na přerozdělení žadatelů o azyl s cílem ulevit Itálii a Řecku dohodly loni v září přes odpor ČR či Slovenska. K dnešnímu dni bylo z Řecka do dalších unijních zemí přesunuto 4455 lidí, z Itálie 1196. Česká republika převzala celkem 12 lidí z Řecka, Slovensko podle údajů Evropské komise jen tři. V rámci několika přesídlovacích programů, jejichž cílem je živelnou migraci nahradit jinými způsoby, přijelo do unijních zemí 10.695 lidí z celkového počtu 22.504 dohodnutého loni v létě.

