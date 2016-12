Chovanec: ČSSD zkusí voliče oslovit například progresivní daní

Praha - Sociální demokracie se zřejmě pokusí oslovit voliče progresivní daní a souborem dalších opatření, ze kterých bude zřetelné, že je stranou pro většinu občanů České republiky. Novinářům to dnes řekl statutární místopředseda ČSSD a ministr vnitra Milan Chovanec. Strana by se podle něj měla nyní soustředit na své obvyklé voličské skupiny a do budoucna získat i mladé lidi a obyvatele velkých měst. O programových tezích bude v sobotu v Praze jednat širší vedení strany.

Bohuslav Sobotka a Milan Chovanec.Foto: Deník/Martin Divíšek

ČSSD musí dát najevo, že není stranou bezuzdného rozdávání sociálních dávek, ale stranou jistoty pro lidi, kteří potřebují pomoc, řekl dnes Chovanec novinářům v Poslanecké sněmovně. "Chceme představit soubor opatření, kterým dáme na vědomí ČR, že jsme strana pro lidi, pro většinu občanů," uvedl.

Strana nyní zpracovává obrysy daňové reformy, svou představu progresivní daně by mohla představit zhruba do měsíce, uvedl ministr. "Pokud realizujete v rámci podnikatelské činnosti vyšší zisk, tak ten vyšší zisk by měl být zdaněn větším procentem," řekl. ČSSD zásadně odmítá snahy ministra financí Andreje Babiše (ANO) o snížení nebo zrušení daně z dividend, připomněl.

Řešení chce hledat ČSSD i s podnikateli. "Stamiliardy korun odtékají mimo území ČR a ty peníze nejsme schopni alespoň částečně zdanit," uvedl. Podnikatelé mohou výměnou za vyšší zdanění spoléhat na právní stát a jistotu, kterou dlouhodobě požadují, uvedl Chovanec. Sociální demokraté budou řešit i sektorovou daň na banky, dodal.

Sociální demokraté chtějí podle Chovance představit Česku určitý sen, jak by měla země vypadat za pět či deset let, a pro tento sen získat většinu obyvatel. "Vidíme zemi, která se stará o své občany, je tady přístup ke vzdělání, zdravotnictví, veřejným službám a že nerozhoduje jeden člověk, je to demokraticky řízený systém," uvedl. Pokud o svém snu strana nepřesvědčí voliče, čeká ji role opozice, míní Chovanec, což by nebyl konec světa. "Ale popereme se o to, abychom byli schopni ještě nést politickou a vládní odpovědnost," řekl.

Návrat ke kořenům

Chovanec je rád, že podle aktuálního stavu debaty by se měla strana vrátit ke kořenům. "To jsem říkal hned po volbách, tedy zaměřit se na standardní voličské skupiny - zaměstnance, rodiny s dětmi, seniory," uvedl. Po stabilizaci své pozice mezi nimi by pak měla strana začít hledat cestu k mladým lidem a obyvatelům velkých měst, navrhuje Chovanec.

Krajské konference ČSSD nyní vybírají, koho podpoří na březnovém sjezdu. Ve straně vyvolal neúspěch v říjnových krajských a senátních volbách diskuse o pozici předsedy Bohuslava Sobotky, ten však chce funkci obhajovat a zatím nemá vyzyvatele. V sobotu bude v Praze jednat ústřední výbor strany a Chovanec od něj nečeká hádky. "Spíš různé pohledy na to, jak řešit stagnující preference. Dnes jsme zhruba na 14 procentech," uvedl.