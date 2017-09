Chovanec má jasno. Pokud byl útok na vlak policejní provokací, vyvodí následky

Pokud se prokáže, že případ organizace teroristického útoku na vlak byl jen policejní provokací, bude ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) žádat důkladné vyšetření a potrestání viníků. Soud dnes nepravomocně zprostil obžaloby z přípravy útoku skupinu anarchistů a součastně vyjádřil pochyby nad postupem policejních agentů.

"Policie demokratického státu, a už vůbec ne takzvané elitní útvary, nemůže svévolně ničit životy lidí, ať je jejich politické smýšlení jakékoli," napsal dnes ministr na twitteru.

V té souvislosti připomněl zmanipulovaný politický proces s tzv. Omladinou z konce 19. století, kdy do vězení putovaly desítky politiků i umělců, například Alois Rašín či S. K. Neumann. "Doufám, že doba procesů s Omladinou patří do naší historie, a ne do naší současnosti," uvedl Chovanec.

3/3 Doufám, že doba procesů s Omladinou patří do naší historie a ne do současnosti. — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) 22. září 2017

Pražský městský soud dnes zprostil pět anarchistů obžaloby podle paragrafu, který říká, že skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Soud vyslovil pochybnosti nad postupem policie, která do vyšetřování nasadila tajné agenty.

Obžaloba za hlavního organizátora útoku označila Petra Sovu, který vytvořil skupinu, kde působili další obvinění Martin Ignačák a Alexandra Ščambová. Podle spisu plánovali provést útok na nákladní vlak převážející vojenský materiál za použití zápalných lahví. Hrozilo jim 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Obžaloba tvrdila, že chtěli zastrašit obyvatelstvo a ohrozit lidské životy.

Předsedkyně trestního senátu Hana Hrnčířová při zdůvodnění rozsudku uvedla, že existují pochybnosti nad postupem a transparentností policie před zahájením vyšetřování a v době, než bylo zákonem povoleno, aby se do případu zapojili tajní agenti. Zdůraznila, že soud neříká, že je kauza výsledkem policejní provokace. Nebyla však vyvrácena obhajoba, která na tomto tvrzení byla postavena.