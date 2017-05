Chovatel lva: Úřady mě chtějí finančně zlikvidovat

/ANKETA/ U výběhu stále populárnějšího lva Fufiho, který žije ve Zděchově, bylo minulý týden živo. Pracovníci Technických služeb města Vsetín měli provést exekuci spočívající v odstranění černé stavby oploceného výběhu pro lva. Odešli s nepořízenou. Sedmiletému samci tak střecha nad hlavou, alespoň na nějaký čas, zůstává.

Pracovníci Stavebního úřadu Vsetín po příjezdu na místo za asistence Policie ČR vyzvali majitele, aby je pustil na pozemek a mohli vykonat exekuci. „Majitel však toto odmítl, a to i na výzvu policistů. Exekuční náklady spojené s neúspěšným odstraněním výběhu budeme po něm vymáhat,“ sdělila mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová.



Majitel lva Michal Prášek odmítá tvrzení, že by nikoho na pozemek nevpustil. „To jsou lživé výroky, technické služby byly ohlášeny, ty jsem normálně k ohradě pustil,“ hájil se Prášek. Jeho slova potvrdil ředitel Technických služeb Vsetín Lubomír Střelec. „Byl k nám vstřícný, pustil nás, ať se podíváme zblízka. Když jsme ale v kotci uviděli lva, samozřejmě jsme se do bourání nepouštěli a odjeli jsme,“ krčil rameny Střelec.

Podle úřadů je stavba kotce v katastru Zděchova nepovolená. Stavba pro výběh exotického zvířete je v rozporu s územním plánem obce. „Územní plány jen diktují, co smíme a co ne. Budu bojovat, abych zrušil diktátorské nařízení úřadu. Neřeší se obrovské černé stavby, haly, továrny a tady po mně budou požadovat desetitisícové pokuty za jeden postavený plot,“ zlobil se chovatel Michal Prášek. Doplnil, že mu nezbývá, než se obrátit na soud.



Podle jeho slov nenávistný postup stavebního úřadu nechápe a má za to, že ho chce vsetínský úřad finančně poškodit.

„Já jen chovám lvy a snažím se pro ně zajistit bezpečí maximálním způsobem. Jestli budou opakovat exekuci s vědomím, že ji nelze provést, bude to jen proto, aby mi finančně uškodili. Chtějí zlikvidovat jednoho člověka, který bojuje proti mafii vsetínského úřadu,“ myslí si Prášek. Navíc se začíná obávat o život zvířete. „Mám strach, že se lokajové starosty Kocourka pokusí o vraždu Fufiho, aby dosáhli svého špinavého cíle,“ domnívá se Prášek.

Chov lva je nezákonný i z pohledu veterinářů. Úředníci Krajské veterinární správy Zlínského kraje případ posuzovali a chov ve Zděchově neschválili. „Chov neodpovídá zákonu o ochraně zvířat, proto jsme dali podnět na městský úřad ve Vsetíně, aby případ řešili. My jsme byli i u exekuce, ovšem jako dozorový orgán. Kromě neschválení chovu a podání podnětu už jiné pravomoci nemáme,“ vysvětlil ředitel krajské veterinární správy František Mahdalík. Doplnil, že případ zděchovského lva je složitý a vyžaduje složité postupy.



Velký otazník visí totiž i nad tím, kam by lva po případném uspání a zbourání výběhu exekutoři umístili. „Stavební úřad pouze řeší odstranění černé stavby. V ní nám však brání přítomnost lva. To není ovce nebo kůň. Je to výjimečná situace, protože se jedná o zvíře se speciálním zacházením. Konkrétní kroky nebudu s ohledem na probíhající proces prozrazovat. V každém případě budeme postupovat podle zákona a mohu potvrdit, že exekuci budeme opakovat,“ informovala mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová.

Další výkon exekuce však bude vyžadovat jiný postup. Jinak dopadne opět neúspěchem. „Takhle to mohou dělat donekonečna. Jsem rád, že se po více než půl roce konečně něco děje. Ale ten pokus, co minulý týden proběhl, byl nepřipravený. Chyběla mi větší koordinace. Policie i úředníci byli úplně bezmocní a Prášek se jen smál za plotem,“ popsal situaci starosta Zděchova Tomáš Kocourek. Podle jeho slov chovatel pouze čeká, kde je hranice. Starosta zvažuje obrátit se s případem na ombudsmana.



Co bude se lvím samcem dál, ukáže čas. Chovatel Michal Prášek se může připravit na další výkon exekuce. Za tu neúspěšnou z minulého týdne mu hrozí několikatisícové pokuty. „Z naší strany budeme řešit případ v přestupkovém řízení. Jeho chování posuzujeme jako přestupek pro neuposlechnutí výzvy,“ sdělil policejní mluvčí Petr Jaroš.