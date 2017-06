Chraňte své děti plachtou na bazénu, radí záchranáři

Tragické osudy dětí mění životy celých rodin – a rok co rok je to stejné: pražští záchranáři se setkávají hned s několika závažnými maléry, které souvisejí s nedostatečně zabezpečenými bazény či zahradními jezírky.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Archiv VLP

Buď přímo v Praze, nebo v jejím okolí, kam tým pražské záchranky létá k závažným případům v policejním vrtulníku. Letos nejvíc šokovala květnová tragédie v Pitkovicích na okraji metropole, kde pád do bazénu nepřežila čtyřletá holčička. Před riziky, která hrozí hlavně dětem, záchranáři důrazně varují.

Bezpečnostní opatření snižují riziko

„Nejohroženější skupinou jsou děti v předškolním věku,“ připomněla Jana Poštová z centrály záchranné služby. „Společným jmenovatelem neštěstí bývají dětská zvědavost a nezkušenost, chvilková ztráta pozornosti dospělého a nedostatečně zabezpečená vodní plocha či přístup k bazénu,“ konstatovala. S tím, že vhodná opatření mohou nebezpečí výrazně snížit. Patří k nim především plachty nebo lamely na zakrytí vodní plochy v době, kdy bazén není využíván – přičemž záchranáři radí vybrat takové řešení, které unese dospělého člověka. „V případě pádu do bazénu a zamotání se do plachty se snadno dostane do problémů i zkušený plavec,“ připomněla Poštová.

Zmínila také, že velké nebezpečí mohou v podobných situacích představovat solární fólie sloužící k udržení teploty vody. Ty neunesou ani dítě – avšak v případě nehody značně komplikují snahu dostat se z vody.

Vylepšit bezpečnost bazénu mohou však i zcela nenáročná opatření. Tím nejjednodušším je trvale ponechávat na hladině jakýkoli bezpečně plovoucí předmět umožňující zachycení – například plovací kruh. Je také třeba pamatovat na udržování okolí bazénu, aby se předešlo úrazům na kluzkém povrchu.

Stačí i jednoduché úpravy a výchova dětí

Poměrně jednoduché by také mělo být zřetelné označení místa vstupu do bazénu, viditelné z kteréhokoli místa na úrovni hladiny, aby bylo jasné, kam plavat, aby se člověk z vody dostal. Vhodné je také umístit u vstupu pevné madlo. Bazén by měla doplňovat i vhodná zábrana – třeba bezpečnostní bazénové oplocení. Existují také bazénové alarmy, které upozorní na narušení hladiny pádem do vody.

Zapomínat by se podle záchranářů nemělo ani na včasnou výchovu dětí zaměřenou na kontakt s vodou – včetně získání zkušeností, ale i respektu. Tím skutečně nejpodstatnějším ovšem musí zůstat ostražitost dospělých. Tu nenahradí sebelepší ponůcky. „Malé děti by se v okolí bazénu nikdy neměly pohybovat bez dozoru,“ upozornila Poštová.