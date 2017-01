Chřipka si vyžádala již 9 obětí, ministerstvo zakázalo vyvážet Tamiflu

Praha - Do pátku zemřelo v Česku na chřipku devět lidí. V pravidelné zprávě o výskytu chřipky to dnes uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ). Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s epidemií chřipky zakázalo vývoz léku proti této nemoci Tamiflu.

Od začátku sezony do 6. ledna, ze kdy mají hygienici poslední hlášení, bylo v Česku 35 závažných případů chřipky, většina z nich mezi lidmi staršími 60 let. Devět pacientů zemřelo.

V prvním lednovém týdnu stoupl počet nemocných s akutním respiračním onemocněním či chřipkou na 1528 lidí na 100.000 obyvatel. Ve srovnání s posledním prosincovým týdnem šlo o nárůst o 49 procent. Předpokládá se ale, že o vánočních svátcích lidé nevyhledávali pomoc lékařů a léčili se doma. Hygienici proto porovnali počet nemocných i s předvánočním týdnem, v tomto případě jde o dvanáctiprocentní růst.

"Vzestup je evidován ve všech věkových skupinách a ve všech krajích ČR. Nejvyšší počty nemocných jsou hlášeny z krajů Jihomoravského, Moravskoslezského, Vysočiny a Olomouckého," uvedl ve zprávě SZÚ. Nejvíce nemocných, a to 3479 na 100.000 obyvatel, je u dětí do pěti let. Největší nárůst, téměř o dvě třetiny ve srovnání s předchozím týdnem, zaznamenali hygienici mezi pacienty nad 60 let.

Ministerstvo kvůli epidemii až do odvolání zakázalo vývoz léku Tamiflu, který patří do skupiny antivirotik a používá se proti chřipce. "Česko sužuje plošná epidemie chřipky a za této situace by nebylo zodpovědné dovolit dále vyvážet zásoby antivirotika, které je účinné pro děti i pro dospělé," uvedl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Současné zásoby léku jsou podle ministerstva dostatečné, vývoz nebo prodej do zahraničí by ale mohl dostupnost omezit.

