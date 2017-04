Chtěl být prezidentem, teď má na krku mezinárodní zatykač

Co je moc, to je moc. Krajskému soudu v Ostravě došla trpělivost s někdejším kandidátem na prezidenta republiky a kanadským podnikatelem českého původu Jiřím Včelařem Kotasem (64 let). Ten jako obžalovaný figuruje v kauze padělaných obrazů světoznámých malířů.

Jiří Včelař KotasFoto: čtk

Delší dobu se ale odmítá z Kanady dostavit k ostravskému soudu, který se případem zabývá. Již při minulém jednání soudkyně naznačila, že pokud se Kotasův přístup nezmění, mohl by být na něj vydán zatykač. V úterý své hrozby splnila. ČTĚTE TAKÉ: Zemanova návštěva USA se odkládá. Kvůli krizi s KLDR, řekl Kmoníček Kotas k jednání opět nedorazil. Soudu pouze zaslal dopis, ve kterém zopakoval své výhrady. Vyjádření také obsahovalo několik podmínek, na jejichž přijetí Kotas trval. Obžalovaný dále zdůraznil, že nesouhlasí s jednáním v nepřítomnosti. Hlavního líčení se chce podle svých slov zúčastnit formou skypového připojení z Kanady. To ale senát odmítl. Strach V Kotasově stanovisku, které soudkyně přečetla, mimo jiné stálo: „Zásadním důvodem toho, proč se nehodlám zúčastnit soudu na českém území, je zásadní a odůvodněný pocit obavy o můj život a fyzickou bezpečnost," uvedl Kotas s tím, že není v silách ostravského soudu něčemu takovému zabránit. Předsedkyně senátu vzápětí prohlásila, že Kotasovo chování soud považuje za vyhýbání se trestnímu stíhání. „Soud na to bude reagovat v souladu s trestním řádem. Bude zahájeno řízení proti uprchlému. Bude na něj vydán příkaz k zatčení a bude na něj vydán mezinárodní zatýkací rozkaz," uvedla soudkyně, která další jednání odročila na konec června. ČTĚTE TAKÉ: Vláda projedná sloučení tarifů, někteří lidé by se dočkali zvýšení platu Padělané obrazy Kormě Kotase je v případu obžalován i jeho známý Miroslav Simon (61 let). Podle státního zástupce se v září 2009 pokusili ostravskému sběrateli prodat šest obrazů údajně pocházejících z tvorby světových malířů Marca Chagalla, Vasilije Kandinského, Ernsta Ludwiga Kirchnera, Maurice De Vlamincka, Georgese-Pierra Seurata a Kazimira Maleviče. Jednalo se však o padělky, což odhalil expert na falzifikáty a majitel Výtvarného centru Chagall v Ostravě Petr Pavliňák, kterého si milovník umění přizval jako odborníka. Kotas i Simon vinu popřeli s tím, že obrazy považovali za originály, což měly potvrdit posudky, které si nechali vypracovat. ČTĚTE TAKÉ: Soud osvobodil muže obžalovaného z házení vajec na Zemana Tresty V březnu 2015 byli Kotas a Simon odsouzeni k šesti rokům vězení. Vrchní soud v Olomouci ale verdikt ostravského soudu zrušil a nařídil nové projednávání s tím, že je nezbytné doplnit dokazování a vše znovu pečlivě zvážit. Zejména to, zda lze bez jakýchkoliv pochybností říct, že muži vědomě nabízeli padělky. Kdo je Jiří Včelař KotasDo povědomí veřejnosti se Jiří Včelař Kotas dostal svou kandidaturou na post prezidenta československé federace v roce 1992. Později se neúspěšně ucházel o místo senátora. Jeho jméno se objevilo i v souvislosti s volbou prvního českého prezidenta. Kotas koncem sedmdesátých let emigroval do Kanady, kde získal občanství. Po návratu z emigrace v roce 1989 vstoupil do politiky.

Autor: Jaroslav Perdoch