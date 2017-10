Chtěli přímou volbu, teď mnozí litují. Kvůli Zemanovi

Za necelé tři týdny občané zvolí poslance a rozhodnou také o složení vlády. Budou si možná vybírat i podle toho, jak se lídři jednotlivých stran stavějí k současné hlavě státu. Před pěti lety podpořily přímou prezidentskou volbu kromě KSČM a tří poslanců ODS všechny parlamentní strany.

Vyslyšely tehdy přání lidí, aby prezident nevzešel z vůle 281 zákonodárců, ale všech voličů. Teď mnozí politici litují. Přímou volbu kritizují ODS, TOP 09 i část lidovců. Za největší legislativní chybu posledních 20 let ji označil první předseda Senátu Petr Pithart (KDU-ČSL). O změně volby hlavy státu v roce 2012 rozhodl postoj opoziční ČSSD, která se připojila ke koalici a změnu Ústavy ČR spolu s ní odhlasovala.

BABIŠ VYČKÁVÁ

První přímo zvolený prezident Miloš Zeman se sociálním demokratům ale nijak neodvděčil, ba právě naopak. V uplynulých pěti letech to byli právě oni, koho nejvíc kritizoval. Jeho útoky na premiéra Sobotku zřejmě vejdou do dějepravy. Třeba když vtipkoval, že předsedu vlády lze odstranit i nedemokraticky, a to s použitím samopalu, nebo během tyátru při rozpravě o podání demise, kdy Miloš Zeman hrozil Bohuslavu Sobotkovi holí.

Zemanovo působení však zamotalo hlavy všem ústavním činitelům, a to z daleko vážnějších důvodů. Byl to on, kdo určoval směr české zahraniční politiky, konkrétně velmi kriticky k Bruselu, smířlivě k Moskvě a s otevřenou náručí k Pekingu. Poslední kapitolu této triády sepsal hradní mluvčí Jiří Ovčáček, který přirovnal Evropskou unii k Hitlerově třetí říši. Od tohoto výroku se Miloš Zeman nedistancoval. Jak připomněl lidovecký europoslanec Pavel Svoboda, podobné úlety kazí Česku pověst nejen v unijní centrále, ale také v Německu, s nímž jsme obchodně těsně propojeni.

Andrej Babiš, který má podle průzkumů nakročeno k volebnímu vítězství, vycházel s prezidentem dobře. Zeman mu pomáhal v půtkách s předsedou ČSSD Sobotkou, stál za ním v jeho lustrační i čapí kauze. Babiš spoléhá na to, že ho jmenuje premiérem, byť by byl trestně stíhán nebo neměl ve sněmovně většinu. Miloš Zeman naopak věří, že Babiš svým voličům doporučí, aby mu pomohli ke druhému prezidentskému období. Tomu se ale šéf hnutí ANO zatím brání.

Na dotaz, zda je spokojen s tím, jak Miloš Zeman vykonává mandát, Andrej Babiš Deníku sdělil: „Principiálně proti přímé volbě prezidenta nic nemám. Naopak s ní souhlasím. Problém je občas spíš v chování a politickém stylu současného prezidenta. Miloš Zeman zvolil cestu konfrontace namísto nadstranického státníka.“

ČSSD UZAVŘELA PŘÍMĚŘÍ

Sociální demokracie je po odstoupení Bohuslava Sobotky z postu předsedy k prezidentu Zemanovi daleko vstřícnější. V jejím čele stojí Milan Chovanec, Zemanův dlouholetý příznivec. Cestu k němu našel i lídr Lubomír Zaorálek, místo dřívější nevraživosti mezi nimi panuje laskavé příměří. A ministr pro lidská práva Jan Chvojka dokonce uvedl: „Myslím, že přese všechny dětské nemoci, které s sebou výkon prvního přímého mandátu nesl, se Miloš Zeman své úlohy zhostil celkem se ctí.“ Podobně to vidí také šéf KSČM Vojtěch Filip, podle něhož většinu svých rozhodnutí prezident činil ve prospěch všech občanů.

Proti Zemanovu pojetí prezidentské role nejostřeji vystupuje pravice. „Přímá volba je rea-lita, ačkoliv já bych pro ni nehlasoval. Miloš Zeman si své kompetence mnohdy vykládal nad rámec znění ústavy i ústavních zvyklostí. Také proto věřím, že bude zvolen někdo jiný,“ uvedl právní expert a poslanec TOP 09 Martin Plíšek. Předseda ODS Petr Fiala k tomu pro Deník uvedl: „Změna hlasování přinesla do našeho parlamentního systému nesourodý prvek, jehož důsledky všichni vidíme. Nicméně teď nejde o to měnit ústavu a způsob volby, ale zvolit prezidenta, který bude svoji funkci vykonávat důstojně a s respektem k ústavě.“