Chvaletice odhadly prozatím škody z akce Greenpeace na 600.000 Kč

Chvaletice (Pardubicko) - Protestní akce ekologické organizace Greenpeace v elektrárně Chvaletice minulý týden způsobila podle majitele škody za nejméně 600.000 korun. Ekologičtí aktivisté navrtali chladicí věž téměř stokrát, škody mohou po dalším průzkumu stavu věže ještě výrazně vzrůst, sdělila mluvčí vlastnické společnosti Severní energetická Gabriela Sáričková Benešová. Greenpeace odhad škod zpochybňují. Dříve Severní energetická uvedla, že škody mohou dosáhnout i několika milionů, v případě poškození pláště chladicí věže i desítky milionů.

Aktivisté Greenpeace obsadili chladící věž Elektrárny Chvaletice. Foto: Policie ČR

"Evidentně došlo například k narušení speciálního nátěru, který chrání chladicí věž před povětrnostními vlivy. Škody jsou o to závažnější, že před dvěma roky prošla věž kompletní rekonstrukcí za 13,5 milionu korun," uvedla Sáričková Benešová.

Velkou část z dosud odhadnutých škod tvoří náklady na stavebně technický průzkum věže, který sám o sobě vyjde na stovky tisíc korun. Zbytek jsou předpokládané minimální náklady na vlastní opravu věže, manipulaci s pronajatou plošinou a související montáže, demontáže a revize, uvedl generální ředitel elektrárny Luboš Pavlas.

"Je těžké se vyznat v tom, jakou škodu jsme podle Severní energetické způsobili. Jeden den je to 100.000 korun, další den už desítky milionů a nyní jsme zase řádově u statisíců. Doufáme, že se Severní energetická nakonec dostane k nějakým reálnějším číslům," sdělil ČTK mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek. Organizace Severní energetické nabízí, že všechny škody na chladicí věži odstraní a opraví sama nebo na své náklady objedná certifikovanou firmu, která to provede. "Předpokládáme, že nás to bude stát zhruba setinu ceny, kterou Severní energetická zmiňuje," dodal Hrábek.

V pondělí 3. října obsadilo chladicí věž 11 aktivistů Greenpeace, později na ni vyvěsili dva transparenty a opustili ji ve středu 5. října. Ekologická organizace svou akcí protestovala proti uskutečňované modernizaci elektrárny, která prodlouží její provoz do roku 2030. Severní energetická podle dřívějších vyjádření považuje nesouhlas Greenpeace za absurdní, neboť modernizace sníží emise škodlivých látek i prachu. Policie vyšetřuje akci Greenpeace v elektrárně pro podezření z poškození cizí věci.