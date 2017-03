Chybí v lékárnách konopí? Vypěstujte si ho sami, navrhují odborníci

Stát selhal. Nedokázal lidem s rakovinou zajistit jejich lék – konopí na bolest a křeče. Ani čtyři roky po legalizaci není v lékárnách jediný gram. Důvod? Výdej tak dlouho blokovaly špatně nastavené vyhlášky a tendry, až konopí prošla doba použitelnosti. Odborníci proto navrhují: povolme nemocným, aby si drogu pěstovali sami. Stejně to udělala například Kanada.

Současný model nefunguje, tvrdí národní protidrogový koordinátor při Úřadu vlády Jindřich Vobořil. „Pořád mám na stole, že je léčebné konopí nedostupné," přiznává. Situaci proto musí začít okamžitě řešit.

Čtěte také: Duel Deníku: Mají mít pacienti možnost pěstovat si vlastní marihuanu?

Ještě tento měsíc chce svolat pracovní skupinu, která dnešní zákony sepisovala. Bude hledat nové řešení. „Jedna z možností, kterou s nimi chci prodiskutovat, je kanadský model," pokračuje Vobořil. To znamená, že by si mohli nemocní pěstovat konopí sami. Museli by se ale předem registrovat a doložit, že jim konopí předepsal lékař. Povolení by pak dostali na pěstování dvou rostlin venku, nebo pěti rostlin doma.

A to není všechno. Aby měli pacienti jistotu, že mají rostliny správnou dávku účinné látky a neobsahují těžké kovy nebo pesticidy, mohli by si je nechat otestovat ve státních laboratořích.

„Tím bychom celý problém rychle vyřešili," dodává vládní koordinátor Vobořil. Připouští ale, že s návrhem pravděpodobně narazí, protože sousta odborníků stále vidí v konopí nebezpečnou komoditu. „Což je zvláštní, protože jsou tady mnohem rizikovější látky, které nikdo moc neřeší – například fentamil. Na ten už zemřelo třicet lidí, přesto se stále předepisuje," podotýká.

Psali jsme: Vyhozené peníze za konopí. Léčivo se muselo spálit

Pandořina skříňka

Jeho nápad už zaujal také některé poslance sněmovního zdravotního výboru. „Je to vážně zajímavý model. Nevím, kolik by to stálo, testy v laboratořích asi budou dost drahé, ale souhlasil bych s tím. Pacientů, kteří potřebují konopí, není tolik," řekl bývalý ministr zdravotnictví a poslanec za TOP 09 Leoš Heger. Klasická cesta přes lékový ústav a farmaceutické firmy je totiž podle něj nejenom složitá, ale i drahá.

Proti není ani vedení resortu zdravotnictví. „Samozřejmě kolem toho bude muset být široká diskuse, protože podobné řešení by mohlo otevřít některé pandořiny skříňky, ale předem bych to nezavrhoval. Uvidíme," řekl náměstek ministerstva Roman Prymula.

Dvě rostliny v truhlíku

Kanadské ministerstvo zdravotnictví uvolnilo samopěstování pro pacienty z podobných důvodů, které nyní řeší Česko – stát nemocným nedokázal zajistit dostatečné množství léku za dostupnou cenu. Několik pacientů se proto obrátilo na Ústavní soud. Ten loni v únoru konstatoval, že ochrana zdraví občanů je nadřazena Úmluvám OSN, podle kterých jsou státy povinny bránit nedovolenému obchodu s omamnými látkami. Zákaz samopěstování podle soudu porušuje právo pacientů na život, svobodu a osobní bezpečí. Soud proto přikázal vládě, aby učinila konopí pro pacienty dostupnějším a levnějším.

Ministerstvo zdravotnictví proto loni v srpnu samopěstování povolilo – lidé mohou mít doma v truhlíku tolik konopí, aby mohli užít jeden gram léčebného konopí denně. Registrovaným pacientům také otevřelo vybavené federální laboratoře, kde si lidé mohou svoje výpěstky nechat otestovat. Jediným legálním zdrojem semen a řízků jsou ale stále jen vybraní velkopěstitelé s licencí. Nemocných, kteří potřebují konopí k léčbě, je podle odhadů ministerstva v Kanadě kolem 40 tisíc.

Nepřehlédněte: Kauza Lipno. Cena lukrativních pozemků byla podezřele nízká