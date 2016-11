Čína se skloňovala tolikrát, že v Pekingu někomu muselo zvonit v uších

V Senátu se znovu debatovalo o pročínském prohlášení, jímž se prezident Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka a předsedové obou parlamentních komor Jan Hamáček a Milan Štěch (všichni tři ČSSD) přihlásili k politice jedné Číny a fakticky se distancovali od přijetí dalajlamy na půdě ministerstva kultury.

Hlasování v Senátu. Ilustrační fotoFoto: Deník/Babej Ivan

Hlasy 38 z 69 přítomných senátorů bylo přijato usnesení, které navrhl klub ODS: „Senát se distancuje od prohlášení čtyř ústavních činitelů, které podpořil i předseda Senátu Milan Štěch. Jedná se o osobní názor politika ČSSD Milana Štěcha, který nevyjadřuje názor Senátu." Více se dočtete ZDE!

Štěch trvá na svém

Všichni pak hlasovali pro text, který vzešel z dílny KDU-ČSL a hnutí Starostové a nezávislí. V něm vládu vyzývají, aby respektovala koncepci zahraniční politiky, která jako jeden cílů uvádí „lidskou důstojnost včetně lidských práv". To podle předkladatelů znamená, že by vládní představitelé měli při mezinárodních jednáních aktivně vystupovat na obranu lidských práv obyvatel Číny a Tibetu. Obě usnesení přivítal lidovecký ministr kultury Daniel Herman, kolem jehož setkání s dalajlamou se všechno točilo: „Znovu se ukázalo, že Senát je pojistkou demokracie."

Předseda horní komory Milan Štěch Deníku řekl, že v úspěchu ODS se odrazilo nové složení Senátu i nepřítomnost šesti senátorů, kteří by byli zřejmě proti. Znovu zopakoval, že v prohlášení, jež zveřejnil Hrad a které vzniklo na popud ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD), nevidí nic špatného: „Ačkoli jsem ho nepodepsal, nemám s ním problém, neboť vyjadřuje pozici, kterou Česká republika zastává od roku 1993. Celý svět obchoduje s Čínou, tudíž není důvod, abychom se zrovna my chovali jinak." Zároveň přiznal, že kdyby tušil, jak TOP 09 zneužije zveřejnění stanoviska, asi by trval na jiné formě. „Zahraniční politiku u nás dělá vláda, ministerstvo zahraničí a prezident, měla to být primárně jejich věc," zamyslel se Milan Štěch. Dodal, že by si přál, aby na byznys s ČR neměl monopol žádný stát. „Pokud někdo chce silné a sebevědomé Česko, měl by hlavně trvat na zvyšování mezd, bránit zbytečnému odlivu dividend a vítat příchod investorů z celého světa," řekl Deníku.

Postoj Číny k malému státu uprostřed Evropy, který jí ukazuje vstřícnou tvář, ovšem nemusí být čistě obchodní a ani se řídit, jak rád říká prezident Miloš Zeman, partnerským principem win win.

Dění v Senátu totiž dostalo aktuální politický náboj díky citacím Miloše Zemana a Jana Hamáčka, o nichž informoval server HlídacíPes.org.. Oslavné věty českých politiků zveřejnilo Oddělení pro mezinárodní styky ÚV KS Číny po návštěvě svého pomocného vedoucího Li Ťüna na Čínském investičním fóru v Praze. Upozornil na ně expertní server o Číně Sinopsis.cz.

Číňané fabulovali

„Předseda poslanecké sněmovny a místopředseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že institucionální rámec KS Číny pro pevné řízení strany si zaslouží být zdrojem inspirace pro české vládnoucí politické strany," uvádějí Číňané. Hamáček se proti tomu ostře ohradil. Podle slov jeho mluvčího Jana Nováčka tuto větu šéf sněmovny nikdy neřekl a po jeho protestu byla zpráva z čínského serveru stažena. „Věřím, že nešlo o úmyslnou chybu a že se v budoucnu nebude opakovat," sdělil k tomu Deníku Jan Hamáček. Více se dočtete ZDE!

Prezident Miloš Zeman se podle Číňanů měl vyjádřit, že „politické zřízení s čínskými rysy je příhodné pro zrod velkých politiků a současně poskytuje stabilní prostředí, aby velcí politici mohli rozvinout své velkolepé plány na správu země a její povznesení". Hrad na tuto interpretaci nereagoval.