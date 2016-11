Čínská velvyslankyně nevysvětlila zrušení Jurečkovy cesty do Číny

Praha - Čínská velvyslankyně Ma Kche-čching na dnešní schůzce s náměstkem ministra zahraničí Martinem Tlapou nedokázala vysvětlit zrušení cesty ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) do Číny. Tlapa řekl, že velvyslankyně důvody zřejmě ani sama nezná. Doplnil, že se bude hledat nový termín návštěvy, její časový horizont zatím není jasný, bude záležet na možnostech Jurečky.

DalajlamaFoto: DENÍK/Martin Divíšek

Zrušení cesty dávají čeští politici do souvislosti s podporou, kterou Jurečka dal svému stranickému kolegovi Danielu Hermanovi potom, co byl ministr kultury kritizován za setkání s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou. Jurečka měl koncem týdne v Číně jednat se svým protějškem a s ministrem pro oblast vodního hospodářství. Do Číny ale nezamíří, protože ministři plánované schůzky zrušili.

Peking považuje dalajlamu za separatistu

Setkání zahraničních politiků s nositelem Nobelovy ceny za mír pravidelně kritizuje.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) ve středu vyjádřil znepokojení nad zrušenými schůzkami čínských politiků s Jurečkou. Zrušení schůzek podle něj nezapadá do letošní dohody o strategickém partnerství mezi Českem a Čínou.