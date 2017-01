Cizinci v českém parlamentu. Nový zákon to nedovoluje, tvrdí ministerstvo vnitra

Praha – Noční můra euroskeptiků se vyplnila. Poslanecká sněmovna schválila zákon o evropských politických stranách. Kritici tvrdí, že je to trojský kůň, který Bruselu umožní, aby zahájil „útoky" na moc národních států. Ministerstvo vnitra, které materiál do sněmovny předložilo, ale takovou úvahu odmítá.

„Jde o další evropský pokus o vytvoření evropského národa a vybudování federálních evropských institucí," tvrdí poslanec Marek Benda (ODS).

Podle EU by měl zákon „zlepšit viditelnost, uznání a efektivitu evropských politických stran". Podle Bendy ale tyto vágní formulace zastírají fakt, že se Brusel snaží vytvořit novou formu evropských politických stran. „Ty zatím vznikají v jednotlivých státech unie jako strany národní. Kvůli práci v Evropském parlamentu se pak sdružují do frakcí a působí na evropské úrovni. Nový zákon se pokouší otočit ten princip naruby. Strany budou zřizovány na evropské, lépe řečeno francouzsko-německé úrovni, a potom začnou ovlivňovat politiku v národních státech," myslí si poslanec, podle kterého národní politické strany nepřijdou o vliv hned, ale postupně, až státy podlehnou tlaku z Bruselu.

Podle ministerstva vnitra euroskeptici malují čerta na zeď. „Tyto strany nemohou kandidovat v národních volbách," říká o eurostranách mluvčí ministerstva Klára Pěknicová. Podle Bendy (ODS) ale všechno závisí na vývoji legislativy v jednotlivých evropských zemích. „Státy mohou časem pod tlakem Bruselu připustit, aby evropské strany kandidovaly i v národních parlamentech. Zmizí tak povinnost zaregistrovat stranu kupříkladu v Česku a respektovat některá pravidla. Například omezení, že členem strany nesmí být občan cizí země," namítá Benda. Po dalších legislativních úpravách by tak mohli v české Poslanecké sněmovně společně usednout do lavic Češi, Němci, Slováci a Maďaři – stejně jako za první republiky.

Podle nového zákona Brusel financuje nejen evropské politické strany, ale také jejich think-tanky a instituty. Granty pokrývají až 85 procent jejich výdajů. Přestože takzvané politické nadace nesmějí peníze z Bruselu využít na kampaň svojí politické strany, ohrožují podle kritiků zdravé politické soupeření. „Je takřka nemožné rozhodnout, co ještě není volební kampaň a co už takovou kampaní je, a tudíž se na to peníze z nadace nesmějí použít," říká František Matějka (Svobodní). Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se však domnívá, že kritika nadací není opodstatněná.

„Tomu, aby politické nadace skrytě financovaly politické strany lze zamezit tím, že bude nastaven účinný způsob kontroly. V Německu mají podobný zákon už od roku 1946. Je to transparentní způsob, jak v průběhu roku financovat výzkumnou i politickou činnost a oddělit peníze na obě věci od peněz na volební kampaně," uzavírá Tomáš Zdechovský.