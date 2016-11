Členy komise k reorganizaci policie chce vyslechnout GIBS

Praha - Poslance z komise k reorganizaci policie chce na pokyn vrchních žalobců vyslechnout Generální inspekce bezpečnostních sborů. Důvodem jsou úniky informací ze zprávy, kterou předložil bývalý detektiv Robert Šlachta, uvedla dnes Česká televize. Podle některých členů komise tím státní zastupitelství překročilo svou pravomoc. O tom, zda budou poslanci z komise svědčit, rozhodnou její členové na své další schůzi 8. prosince.

Čtyřicetistránkový dokument komisi na konci července předložil někdejší šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Šlachta. Leží zapečetěná v trezoru v místnosti, kde zasedá komise. Mohou do ní nahlížet jen poslanci, a to jen oproti podpisu a ještě pod dohledem. Informace z materiálu se v létě objevily v některých médiích. Kvůli úniku informací se poslanci obrátili na Nejvyšší státní zastupitelství.

"Je tedy logické, že policejní orgán potřebuje členy komise k jejich oznámení vyslechnout," sdělila ČT pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

"To bude možná trošku oříšek. On je to takový precedens, když se ani neví, jestli vypovídat můžeme a kdo nás může zbavit mlčenlivosti," řekl k tomu televizi poslanec a předseda komise Pavel Blažek (ODS).

Podle některých členů komise státní zastupitelství překročilo svou pravomoc. "To pokládám za naprosto skandální. Kde je dělba moci? Kde je poslanecký mandát, kde je poslanecká imunita?" reagoval člen komise Daniel Korte (TOP 09). Podobně se vyjádřil další člen komise Richard Dolejš (ČSSD).

Materiál má podle dnes už bývalých detektivů ÚOOZ dokazovat, že policejní představitelé chtěli z čela protimafiánského útvaru odstranit Šlachtu. Vedení policie to popřelo.

Inspekce chce členy komise vyslechnout, až komise ukončí činnost, tedy nejdříve v únoru. O tom, zda budou poslanci z komise svědčit, rozhodnou na své další schůzi 8. prosince.