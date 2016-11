Člověk v tísni popírá, že by na Ukrajině ignoroval připomínky

Doněck (Ukrajina), Praha - Proruští separatisté ve východoukrajinském Doněcku, kteří odebrali české humanitární organizaci Člověk v tísni akreditaci a dali jí 24 hodin na opuštění povstaleckého území, své rozhodnutí zdůvodnili "systematickým ignorováním" připomínek a "vytvářením korupčních schémat". Ředitel organizace Šimon Pánek to odmítá a upozorňuje, že povstalci až dosud nevznášeli žádné výhrady. Pánek se přitom nevzdává naděje, že se podaří vyjednat kompromis, umožňující dodávky humanitární pomoci alespoň přes zimu.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Zákaz činnosti české organizace vysvětlil příslušný akreditační výbor podle povstalecké tiskové agentury DAN tím, že prý Člověk v tísni "systematicky ignoroval připomínky výboru k uskutečňovaným programům distribuce humanitární pomoci", "činností odporující deklarovaným cílům" i "destruktivní prací, projevující se vytvářením korupčních schémat při distribuci humanitární pomoci, což provokovalo konflikty nejen mezi příjemci, ale i mezi místními úřady".

Toto odůvodnění Pánek odmítl s tím, že až dosud od doněckých orgánů nikdy žádné výhrady vůbec nezazněly. Ani nyní je neprovázely žádné důkazy či konkrétní jména. Člověk v tísni podle svého ředitele pracuje zcela transparentně a je financován skupinou velkých světových dárců, včetně OSN a Evropské unie, přičemž kontroly a audity neprokázaly žádné systémové chyby.

"Nevím, co doněcké orgány vedlo k rozhodnutí, které mi na počátku zimy připadá nešťastné. Pokud měly nějaké připomínky k naší práci, dokonce padlo slovo korupce, tak se divím, že nám to nepředaly a nechtěly po nás nápravu. Akreditace se obnovovala na týdenním základě, tedy každý týden více než rok rozhodovaly, jestli nám akreditaci udělí, anebo ne," řekl dnes Pánek ČTK. "Člověk v tísni byl poslední mezinárodní nevládní organizací, která v Doněcku působila. Teď - pokud se nepovede vyjednat nějaký kompromis, třeba o působení přes zimu, kdy by to lidé velice potřebovali - tam už žádná nebude," dodal šéf humanitární organizace.

Agentura DAN připomněla, že loni v říjnu přišla v Doněcku o akreditaci mezinárodní organizace Lékaři bez hranic; tu povstalci obvinili ze "sbírání údajů o obraně" a z "nelegální dodávky psychotropních látek".

Česká humanitární organizace v Doněcku poskytovala humanitární pomoc od listopadu 2014. Letos Člověk v tísni podle svých údajů distribuoval potravinovou pomoc téměř 470.000 lidí v oblastech, které nejsou pod kontrolou ústřední ukrajinské vlády. Další stovce tisíc lidí pomohla organizace s opravami obydlí a 95.000 umožnila přístup k pitné vodě a k hygienickým pomůckám.

Člověk v tísni na východní Ukrajině nadále působí na územích pod kontrolou Kyjeva a na povstaleckých územích ovládaných z Luhansku.