Co je nepřijatelné v mailu? Večerní maily, nebo zdrobněliny v doméně

Lidé často v elektronické komunikaci podceňují pravidla slušného chování. Ať se jedná o maily, smsky, nebo internetové diskusi. Jak na úřední mail?

Elektronická komunikace má stejná pravidla jako kterákoli jiná. I v tomto případě je potřeba dodržovat zásady slušného chování. Kdy ještě můžeme posílat maily a kdy je vhodnější vyčkat do dalšího dne?

Přemýšlet je potřeba již při výběru serveru, tedy domény, kterou bude mít pisatel za zavináčem. Tady je potřeba dbát těch, které jsou známější. S tím se pojí i jméno, respektive přezdívka, kterou použijete. Přezdívky jsou jednoznačně nepřijatelné, podobně jako zdrobněliny, nebo číslovky. Email by se měl skládat pouze ze jména a příjmení. To může být rozvedeno maximálně o nějaké to písmeno. Pokud možno, i tomu je lepší se vyvarovat. Není dobré jako jméno používat telefonní číslo, což se také často děje.



Věty je potřeba psát kratší, text včetně předmětu musí být výstižný a jednoznačný. Nedoporučuje se psát více než pět odstavců kvůli udržení pozornosti. Jazyk volíme neutrální a pokud si s korespondentem netykáme, oslovujeme jej i příjmením.

V mailu nesmí chybět podpis. Ten je lepší přednastavit. Kromě jména, příjmení a případného titulu musí obsahovat emailovou adresu a telefonní číslo. Ideálně takový podpis uvádíme větou – „Neváhejte se na mne obrátit".



Telekomunikační klid

Po šesté hodině nastává klid, pracovní záležitosti se přenechávají na další den. To samé platí i pro konec týdne. Od páteční šesté do pondělního rána neposíláme ani maily. Nejen, že by příjemci mohly snadno zapadnout, je to úplně stejně neslušné jako volání v pozdních hodinách. Například ve Francii je to ošetřeno zákonem, tady po šesté žádné oficiální maily nikdo nedostane. Podobný zákon zvažovalo i Německo.