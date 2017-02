Co jste chtěli vědět o českých penzích

Téměř 2,4 milionu, tolik penzistů obývalo Českou republiku ke konci loňského roku. Za posledních deset let důchody narostly o tří tisíce korun.

Ke konci roku žilo v České republice celkem 567 sto a víceletých penzistů. Z toho bylo 491 žen a 76 mužů. Nejvíce byste jich potom našli v Praze, hned 103, Jihomoravském kraji 87 a Středočeském kraji 53. Nejstarší penzista měl 108 let.

Pokud člověk dosáhne sta let, dostane dárek, trvale mu stát zvedne penzi o dva tisíce korun měsíčně. To probíhá automaticky, bez jakékoli žádosti a pojí se s osobním dopisem z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Starobní důchod v současnosti pobírá 2 389 270 lidí, když se k tomu připočítají invalidní důchodci , sirotci, vdovy a vdovci, tak nějakou formu důchodu má celkem 2 880 677 lidí.

Průměrně penzista dostává 11 441 korun, důchody tak za posledních deset let narostly o přibližně tři tisíce korun.

V Česku je celkem 10,6 milionu obyvatel na 2,4 milionu důchodců.

Nejnižší důchody se pohybují pod částkou tři tisíce korun, mělo by se jednat o bezmála šest tisíc lidí. Jde o ty, kteří sice splnili počet odpracovaných let, ale mají nízké příjmy pro výpočet důchodu.

Lidé sto a víceletí:

*567

*491 žen

*76 mužů

Ženy v důchodu stráví 27 let, muži potom podle ČSSZ 19 let, za poslední 15 let je to o čtyři roky déle.

Důchodci v datech:

2000 - 1 906 759

2005 - 1 961 870

2010 - 2 260 032

2015 - 2 376 883

aktuálně: 2 389 270

