Co na talíř dětem? Také cizrnu, jáhly, kuskus a ryby jinak

Horní Jelení - Projekt Skutečně zdravá škola včera učil vařit kuchařky v Horním Jelení zdravě a chutně.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Rybí burger, kuskusovník, cirzna na paprice nebo třeba jáhlové knedlíky. Na tato i další nová zdravá jídla se mohou těšit strávníci v jídelně Základní školy Horní Jelení.



Zdejší kuchařky se zúčastnily školení občanské iniciativy Skutečně zdravá škola. Její projekt během letošní Burzy filantropie zaujal firmy na Pardubicku a finančně ho podpořily.

BEZMASÁ A SLADKÁ

„Zaměřily jsme se na vaření slaných bezmasých a nutričně zajímavých sladkých jídel, což jsou kategorie, které bývají ve školní kuchyni nejproblematičtější a kuchařky si s nimi často nevědí rady. Jak uvařit chutně, zdravě a zároveň podle pravidel takzvaného spotřebního koše," popsala obsah včerejšího školení, které se uskutečnilo přímo v hornojelenské jídelně, Hana Murphy, regionální koordinátorka programu Skutečně zdravá škola pro Pardubický kraj.



Školáci z Horního Jelení si mohou obyčejně vybírat ze dvou jídel. „Ale když děláme například luštěniny, nedostávají žáci na výběr, protože by si je nikdo nedal. Přestože například čočku dělají naše paní kuchařky na orientální způsob a je velmi dobrá," uvedla ředitelka ZŠ Horní Jelení Pavla Nádeníková. I když ne všechna zdravá jídla a netradiční suroviny u dětí uspějí, přesto se škola snaží jim je nabízet. „Nikoho do jídla nenutíme. Ale paní vychovatelky z družiny vedou menší děti k tomu, aby aspoň několik lžic ochutnaly, než talíř vrátí," vysvětlila Pavla Nádeníková. Když školní jídelna předložila dětem lahůdku v podobě loso-sa, skončila řada porcí v koši. Ryby obecně jsou problematickou surovinou. Řešením může být třeba právě dobře ochucený rybí burger.



Hornojelenská jídelna ne-dopadla v analýzách už před zařazením do projektu Skutečně zdravá škola vůbec špatně. „Ocenili jsme například to, že paní kuchařky používají k zahušťování pokrmů cizrnovou a kukuřičnou mouku," zmínila Hana Murphy.

OBĚDY „NA PŘÁNÍ"

A jaká jídla vyhrávají u malých strávníků?



„Kuřecí řízek s bramborovou kaší, buchtičky s krémem, boloňské špagety a ještě oblíbenější varianta tohoto jídla – špagety, kečup a sýr," vyjmenovala hity, které se také čas od času objeví na jídelníčku, vedoucí kuchařka Eva Melichová.



Školní kuchyně nezapomíná ani na učitele, i těm párkrát do roka uvaří na jejich přání. „V listopadu připravíme na žádost učitelského sboru bramborový salát, ale ne s vepřovým řízkem, jak si přáli, ale s karbanátkem," dodala Eva Melichová.

Je zajímavé, že od té doby, co se hornojelenská školní jídelna snaží vařit zdravěji, odhlásila se přibližně polovina důchodců, kteří zde odebírali obědy.