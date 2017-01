Co nás čeká v roce 2017?

LEDEN 2017

Vyšší školkovné, penze, výhodnější penzijko i daňové přiznání na dvě A4

Co nás čeká

Přísnější pravidla pro strany

Politické strany dostanou těsnější chomout. Součástí právního řádu se totiž stává novela zákona o politických stranách a hnutích, která mimo jiné zavádí finanční limity na volební výdaje (například 90 milionů korun na sněmovní volby, 40+10 na prezidentské), jejich financování bude kontrolovat nový Úřad pro dohled nad hospodařením stran se sídlem v Brně. Jeho prvním předsedou byl jmenován Vojtěch Weis. Přísnějších pravidel se dočkají i exekutoři a provozovatelé hazardních her.

V Praze soud začne projednávat žalobu vnuka malíře Alfonse Muchy na určení vlastnictví cyklu obrazů Slovanská epopej.

V sobotu 28. ledna se uskuteční opakovaná volba do Senátu v obvodu Most. Loni soud prohlásil zvolení Aleny Dernerové za Severočechy.cz za neplatné.

Trumpovi zazpívá SuperStar

V pátek 20. ledna bude ve Washingtonu slavnostně inaugurován 45. americký prezident Donald Trump. Během několika hodin budou vymalovány kanceláře a další místnosti Bílého domu a také odstěhovány zbylé osobní věci bývalého prezidenta Baracka Obamy. Pozvání na inauguraci odmítla řada amerických umělců. Americkou hymnu zazpívá šestnáctiletá Jackie Evancho, vítězka americké SuperStar. (ph)

Green Day představí novou desku

Po sedmi letech se v lednu vrátí do Prahy skupina Green Day. Vystoupí v rámci turné The Interrupters a představí novou desku Revolution Radio. Americká kapela ovládne pražskou Tipsport arenu v neděli 22. ledna od 19 hodin. (hal)

ÚNOR 2017

Slevy na děti až o 300 korun vyšší. A týden placené dovolené pro otce





Co nás čeká

Hmotná nouze bez souhlasu obcí

Účinnosti nabývá novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která ruší podmínku souhlasu obcí poskytnout doplatek na bydlení lidem užívajícím ubytovnu. Při stanovení doplatku na bydlení v ubytovně se v současné době vychází nejvýš z 90 procent státem stanovených nákladů na bydlení, nově to bude maximálně 80 procent.

Německo zvolí prezidenta

V neděli 12. února bude německý Spolkový sněm volit prezidenta. Hlavním kandidátem bude 61letý Frank-Walter Steinmeier (SPD), který v současné německé vládě zastává pozici ministra zahraničních věcí. Na jeho kandidatuře se shodly hlavní politické strany Bundestagu.

Získá Magdalena Kožená Grammy?

Šanci získat prestižní ocenění Grammy bude mít i česká operní pěvkyně. Posmrtně může být oceněn také David Bowie. Hlavní hvězdou 59. ročníku Grammy by se měla stát Beyoncé. Americká zpěvačka získala nejvíce nominací ze všech zúčastněných. 12. února bude v Los Angeles bojovat o cenu v devíti kategoriích. Jako vůbec první hudebnice se přitom dočkala nominací v kategoriích pop, rock, rap i R&B. Cenu může získat za nejlepší album roku.

Koukalová pojede o medaile

Střílejte za nula. Takový vzkaz pošlou fanoušci před únorovým šampionátem v biatlonu. Kolik medailí získají Češi na tratích v Hochfilzenu? „Aspoň jednu," přeje si šéf svazu Jiří Hamza. Nedivte se, že je při zemi – loni v Oslu reprezentanti mezi elitou chyběli. Největší nadějí bude znovu Gabriela Koukalová, ale „cinknout" by to mohlo hned na úvod mistrovství světa – 9. února je na programu smíšená štafeta. Nevyrazíte do Rakouska osobně?

BŘEZEN 2017

Fronty u pokladen? Účtenky začne vydávat i čtvrt milionu obchodníků

Asi 40 tisíc hospoda hotelů, které povinně začaly vydávat účtenky v prosinci 2016, bylo jen drobným závanem věcí budoucích.

Ta pravá účtenková revoluce teprve nastane.

Na začátku března začnou účtenky povinně vydávat i všichni obchodníci nehledě na velikost. Připojí se velké supermarkety i malé večerky. Dohromady je to dalších 250 tisíc subjektů a elektronická evidence tržeb (EET) bude od jara obsluhovat už polovinu budoucí kapacity EET (po zapojení živnostníků a služeb má účtenky vydávat celkem 600 tisíc subjektů).

Březnový start účtenek v obchodech ale naplno ověří technickou prostupnost celého systému. Ten je nastaven na maximální kapacitu 6000 účtenek za sekundu, přičemž unikátní kód na účtenku musí přes internet dorazit nejpozději do dvou sekund. K citelnějšímu výpadku EET za měsíc fungování účtenek zatím došlo jen jednou – v polovině prosince nešlo vydávat účtenky 45 minut.

Nejde však jen o obavu z technické stránky věci. Ještě „nebezpečnější" pro EET budou politické tanečky, které ohledně účtenek v nejbližších dnech rozehrají koaliční i opoziční politici.

V polovině ledna bude ministr financí Andrej Babiš (ANO) v rámci schvalování takzvaného daňového balíčku navrhovat dílčí změkčení EET. Účtenkám by podle Babiše neměli podléhat ti podnikatelé, jimž berní úřady povolí takzvanou paušální daň, tedy mají roční obrat do 250 tisíc korun. Stejně tak chce z účtenek vyjmout platby kartou v e-shopech (účtenky by zůstaly jen v kamenných pobočkách).

To navíc není jediná změna. Ve stejnou dobu navrhnou úpravu EET i lidovci. Jejich úleva má být ještě širší: z povinných účtenek chtějí vyjmout téměř všechny podnikatele s paušální daní a prodejce na farmářských trzích (na ně spadne povinnost v březnu 2018). Účtenky by se tak podle lidovců měly vztahovat jen na poplatníky s obratem nad 414 tisíc korun ročně.

ODS, TOP 09 a Starostové tradičně plédují za zrušení EET. A ČSSD naopak trvá na tom, aby se do EET už žádné výjimky nezaváděly, protože to znejistí podnikatele. Kvůli EET proto nastane ideový střet nejenom mezi opozicí a koalicí, ale i uvnitř vlády.

Jak se v březnu s účtenkami a nákupem pokladen a internetu popasují malí obchodníci, není zřejmé. V případě EET skončilo odhadem asi 700 hospod v ČR. U malých krámků to někteří rovněž avizují. „Na 90 procent skončím. Lidi nemají moc zájem nakupovat, táhnou je spíše řetězce. A s EET nevydělám asi ani na odvody pojištění," popsal například Luděk Maník, majitel koloniálu z Malé Vrbky na Hodonínsku.

Babišova loterie se jmenuje Účtenkovka. Mezi výhrami je auto či milion korun



Lidé zatím účtenky z kas spíše vyhazují do koše, nebo si je vůbec neberou. Od poloviny roku 2017 ale zákazníci získají novou motivaci si účtenku od obchodníka či z hospody vzít. Ministerstvo financí spustí loterii Účtenkovka, ve které se budou losovat právě unikátní kódy z lístků. Ministerstvo chce za loterii letos utratit 100 milionů korun, z čehož 65 milionů půjde na výhry. Hodnota prvních pěti výher bude v rozmezí od 100 000 korun do milionu korun. Věcnou výhrou bude automobil. Ministerstvo nyní hledá provozovatele loterie. Nutné je stanovit i přesná pravidla, aby si lidé nebrali účtenku „na každý rohlík" a netvořily se tím fronty. Na Slovensku byly slosovatelné účtenky až nad útratu 1 euro (nad 27 korun). U nás experti navrhují zhruba deseti- až dvacetikorunovou hranici.

Co nás čeká

ČSSD zvolí lídra, Zeman se vysloví

Druhý březnový víkend se v Brně bude konat sjezd ČSSD. Určí strategii pro podzimní sněmovní volby a delegáti vyberou v tajném hlasování vedení strany. Jediným kandidátem na předsedu je zatím Bohuslav Sobotka. O post jeho prvního zástupce se ucházejí Milan Chovanec a Jeroným Tejc. Na místopředsedu strany kandiduje i poslanec Jan Birke.

Miloš Zeman oznámí, zda bude obhajovat prezidentský mandát.

V neděli 26. března začíná letní čas.

Británie ven, Albánie dovnitř?

Na konci měsíce se v italském hlavním městě setkají představitelé Evropské unie, aby si slavnostně připomněli 60 let od podpisu Římské smlouvy, základního stavebního kamene evropské integrace.

Ve stejném čase zahájí Velká Británie jednání s EU o zcela opačném procesu – o odchodu z evropského společenství. Odcházení Britů by mohlo „vyvážit" jednání s Albánií, která má na rozdíl od ostrovní monarchie o členství v EU eminentní zájem.

Zaječí úmysly mají i některé subjekty nizozemské politické scény. Tuto zemi čekají parlamentní volby a výrazný představitel pravice Geert Wilders neslibuje jen uvolnění vztahů s EU, ale především nekompromisní omezování islámu a uprchlíků.

Udělovat se budou Thálie i Lvi

Patnáct ocenění rozdá v březnu herecká asociace. Kdo z herců Cenu Thálie dostane? Rozdělovat se budou v Národním divadle v sobotu 25. března. Nominace se odkryjí koncem ledna či začátkem února. Už 4. března se budou vyhlašovat výroční ceny České filmové a televizní akademie Český lev.

DUBEN 2017

Kdo nezvládne test z češtiny a matematiky, na střední nemůže

Ve školství je to jako na houpačce. Od tuhých osnov, kdy se všichni učí podle stejného mustru až po rozvolněné programy, kdy nenajdete školu, v níž by v jednom pololetí probírali stejnou látku. Jinak řečeno, polistopadové povinné vzdělávání se v Česku řídí podle toho, z jaké strany je ministr, který třímá v ruce veslo. To je pochopitelně špatně, protože právě na výstupech z tohoto resortu by se měli shodnout politici zleva i zprava.

Kateřina Valachová (ČSSD) převzala školství po Marcelu Chládkovi a nasadila obrovské tempo i energii, kterou nakazila kdekoho. Dokonce i ministra financí Andreje Babiše, jehož přesvědčila o nutnosti zvedat učitelské platy či stavět školy a školky v prstencích kolem velkých měst. Nesetkala jsem se minulý rok s nikým, kdo by popíral, že Valachová má elán a dobré úmysly. Potíž je v tom, že jimi je občas dlážděna i cesta do pekel.

Právnický mozek Kateřiny Valachové je zařízen na myšlení v trojčlence. Čím vyšší platy, tím kvalitnější výkon před tabulí. Čím víc srovnávacích testů, tím lepší výsledky u maturit. Něco na tom je, ale zdaleka ne všechno. Ministryně udělala chvályhodné první kroky, především trváním na zvyšování kantorských příjmů. Její názor, že mají dosáhnout 130 procent průměru, je zcela oprávněný.

Otázka tohoto roku a následujících let zní, jak s tím naložit dál. Pokud se pedagogové zaměří jen na úspěch u státních maturit a nově přijímacích zkoušek na střední školy, vše se zvrtne v biflování příkladů a epizeuxů. Vláda měla zavedení jednotných přijímaček v programovém prohlášení, neboť tím chtěla odbourat bezhlavé nabírání dětí bez studijních předpokladů na maturitní obory. Exministr Chládek svého času spočítal, že maturitní propadlíci státní kasu vyjdou na dvě a půl miliardy ročně. Včasná eliminace dětí, které na studium nemají, může zkrátka hodně ušetřit.

Žáci 9. tříd jimi poprvé projdou na školách ukončených maturitní zkouškou 12. a 19. dubna. Testy z češtiny a matematiky připraví ministerská organizace Cermat, přičemž školy si mohou připravit i vlastní úlohy. Nikdo však nebude přijat, aniž by zkoušku absolvoval (kromě konzervatoří). Pokud bude toto rozhodnutí citlivě provázané se změnou financování regionálního školství a kariérním řádem, může mít pozitivní dopad.

Vzápětí si ale každý šéf resortu musí položit zásadní otázku: Učí se na školách to, co je opravdu důležité? A pokud ano, učí se to dobře?

Co nás čeká

Prodloužené Velikonoce

Již podruhé si státním svátkem připomeneme Velký pátek, tentokrát připadne na 14. dubna. Velikonoční pondělí bude 17. dubna.

Začíná boj o Elysejský palác

Francouzští voliči vyrazí 23. dubna k prvnímu kolu prezidentských voleb. Jasno je o pravicovém kandidátovi Françoisovi Fillonovi, levice ho bude hledat až letos v lednu. Šanci má i Marine Le Penová, kandidátka populistické Národní fronty. Druhé kolo je naplánované na 7. května.

Do oběhnu se dostane nová bankovka v hodnotě 50 euro.

V dubnu si také připomeneme deset let od smrti prvního prezidenta novodobého Ruska Borise Nikolajeviče Jelcina.

Na Artu ocení kvalitní literaturu

Jejich hlavním úkolem je propagovat kvalitní literaturu. Knižní Ceny Magnesia Litera se rozdají na ČT Art ve středu 5. dubna od 20 hodin. Nakladatelé i spisovatelé mohou přihlašovat své knihy do 16. ročníku do 20. ledna 2017. Ocenění se vyhlašují celkem v deseti kategoriích.

První zkouška šampiona z Ria

Konec diety. Lukáš Krpálek už nemusí shazovat kila – český judista změnil váhovou kategorii. A teď se ukáže, jestli udělal dobře. Hrdina z Ria bude poprvé na velké akci zápolit mezi soupeři, kteří mají 100 kilogramů a více. Uspěje? Fanoušci, těšte se na mistrovství Evropy ve Varšavě (20.–23. 4.). „První rok v nové váze pro mě bude těžký, nebudu tak silný jako ostatní soupeři," tuší Krpálek.

KVĚTEN 2017

Eiffelovka, Notre-Dame a hokejisté. Češi budou sázet góly nad Seinou

Zajet si do Paříže na líbánky? Romantická klasika. Na tenisové Roland Garros? Jeden z tradičních vrcholů sezony. Na fotbal či na ragby? Proč ne. Ale na hokej? Barvitá metropole nad Seinou a zápolení na ledovém kolbišti – to nejde moc dohromady. Francie rozhodně nepatří mezi hokejové velmoci. Přesto právě ve stínu Eiffelovky budou letos v květnu zápolit čeští reprezentanti na mistrovství světa.

„Paříž? To je přece krásné město," těší se na svůj první šampionát v roli hlavního kouče Josef Jandač. Má ale i obavy, ostatně každá větší sportovní akce v hlavním městě Francie obnáší v dnešní turbulentní době riziko. „Doufám, že turnaj bude dobře zajištěný jak po organizační, tak po bezpečnostní stránce, abychom se tam nedočkali nějakého zajímavého překvapení."

Hokejové mistrovství světa se ve Francii konalo naposledy koncem šedesátých let minulého století v Grenoblu. Samotná Paříž hostila šampionát pouze jednou – v roce 1951 (Československo se tehdy v éře nejhlubšího stalinismu turnaje v kapitalistické cizině nezúčastnilo). To už je nějaký pátek zpátky.

Obliba hokeje je ale v zemi galského kohouta na vzestupu. „Určitě doma nejsme tak populární jako fotbalisté, ale hrajeme už deset let v elitní skupině mistrovství světa a to hokeji ve Francii pomáhá. Jsem si jistý, že v Paříži přijde spousta lidí," říká francouzský útočník Teddy Da Costa, jenž v téhle sezoně hraje EBEL ligu ve Znojmě. Jeho mladší bratr Stéphane to dokonce dotáhl až do slavné NHL.

Čeští hokejisté sehrají v Paříži všechny zápasy v základní skupině B, v níž mimo jiné narazí i na obhájce zlata z Kanady. Druhá polovina šampionátu se koná v Kolíně nad Rýnem, kde se také odehrají zápasy o medaile. Doveze Česko po pěti letech konečně placku?

Co nás čeká

Lidovci si vyberou předsedu

Svátek práce připadá na pondělí 1. května, Den vítězství pak na pondělí 8. května.

Svůj volební sjezd budou mít poslední květnový víkend lidovci. Předsednický post bude obhajovat Pavel Bělobrádek, kandidaturu si rozmýšlí první místopředseda Marian Jurečka a není vyloučené, že přímo na sjezdu se do klání zapojí také zlínský hejtman Jiří Čunek. Delegáti proberou i volební spojenectví s Gazdíkovými Starosty.

V hospodě si už nikdo nezapálí

Kuřáci si od konce května nezapálí v restauracích a dalších pohostinských zařízeních. Výjimka platí pouze pro vodní dýmky, které jsou oblíbené zejména v čajovnách. Kuřárny budou moci být pouze na vyhrazených místech na letištích a obchodních centrech. Česko bude 19. zemí Evropy, kde bude úplný zákaz kouření platit. Podle Eurostatu se kouření oddává 28,7 procenta Čechů. (via)

Dynamit a Albrightová slaví

Před 150 lety si nechal Alfréd Nobel zapsat patent na dynamit a před 80 lety se narodila česká rodačka a pozdější ministryně zahraničí Spojených států Madeleine Albrightová.

Má vlast tentokrát „po vídeňsku" a také porce rocku

Festival Pražské jaro je fenomén a přečkal všechny dějinné a politické zvraty včetně změn vkusu. Jeho 72. ročník se letos uskuteční v termínu od 12. května do 2. června. Smetanovu Mou vlast tentokrát představí Wiener Philharmoniker v čele s proslulým dirigentem Danielem Barenboimem. V Brně 6. května vystoupí tenorista José Carreras. Zároveň bude Česko hostit jednu kapelu za druhou – 20. dorazí do Brna rockeři Kiss, 22. do Prahy Deep Purple, 24. Depeche Mode, 28. a 29. Rammstein.

ČERVEN 2017

Turisté si už z ciziny zavolají bez poplatků. Státy ladí poslední detaily

Konec nesmyslných poplatků za volání v zahraničí. V polovině příštího roku úplně skončí poplatky za roaming v zemích Evropské unie. Spotřebitelé tedy budou v zemích EU platit tolik, kolik by platili doma.

„Společně musíme zajistit, aby uživatelé mobilních zařízení mohli v celé Evropě využívat nízké ceny, jinak by pro ně nové mobilní služby nebyly atraktivní a takový vývoj by evropští spotřebitelé neakceptovali," uvedl krátce po zářijovém jednání Evropské komise její místopředseda pro jednotný digitální trh Andrus Ansip.

Tehdy komise navrhla ustanovení, které mělo zajistit „férové užívání". V podstatě mělo zamezit tomu, že si spotřebitel pořídí SIM kartu v zemi, v níž jsou tarify nižší než na domácím trhu, ale chce ji používat doma. Komise proto navrhla, aby takovou kartu měli spotřebitelé možnost používat jen 90 dní v roce. Pokud by tuto dobu překročili, museli by si za roaming připlatit.

Tuto možnost ale okamžitě napadly spotřebitelské organizace, podle nichž je roaming vítaným zdrojem dodatečných příjmů. Kromě Ansipa se ale za plán postavil i komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger, který argumentoval tím, že Evropané stráví v zahraničí v průměru dvanáct dní, takže devadesátidenní lhůta by měla zajistit „férové užívání".

Tak ostrou odezvu spotřebitelských organizací však zřejmě nikdo z nich nečekal, takže šéf komise později nařídil návrh stáhnout a přepracovat. Každopádně termín poloviny června 2017, kdy mají být poplatky zrušeny, platí.

Začátkem prosince minulého roku členské státy Evropské unie navrhly, jak by poplatky mohly vypadat. Země se podle ČTK dohodly na postupně klesající výši velkoobchodního poplatku za datové přenosy a stropu pro hlasová volání a textové zprávy.

Členské státy přitom považují využívání dat za klíčový prvek, protože potřeba datového připojení z mobilních zařízení v posledních letech strmě stoupá.

Poplatky za používání mobilních telefonů v jiné členské zemi Evropské unie se snížily už loni na jaře. Politici přitom zrušení roamingu považují za věc, na níž mohou demonstrovat konkrétní přínosy Evropské unie pro občany členských zemí.

Co nás čeká

Slohy opět centrálně

Končí řádný termín maturitních zkoušek. Slohové práce z českého jazyka u státní části maturit budou opět posuzovat externí hodnotitelé. Podle ministerstva školství byli místní učitelé příliš benevolentní.

Na 9. června připadá Noc kostelů a 10. června si připomeneme 75. výročí vyhlazení Lidic, jdeo významný den ČR. Tím je i 27. červen, kdy uctíváme památku obětí komunistického režimu, jde o výročí popravy političky Milady Horákové v roce 1950.

EXPO bude v Astaně. Se Zemanem

Tématem světové výstavy v hlavním kazašském městě bude energie budoucnosti. Podle pořadatelů bude energie stále více ovlivňovat ekonomické i politické dění na celém světě. Účast na výstavě 2017 přislíbilo 103 států světa. Navštíví ji i prezident Miloš Zeman. Celkově se jedná již o 40. světovou výstavu a osmou pod názvem EXPO.

Fotbalový svátek za hranicemi

Polské město Tychy dosud znala česká veřejnost díky pivu. V červnu se stane důležitým centrem pro fotbal. Právě sem přiveze trenér Vítězslav Lavička svůj tým. Tady, nedaleko hranic, budou Češi hrát „malé Euro" – evropský šampionát fotbalistů do 21 let. Mače proti Německu, Dánsku a Itálii nebudou snadné. „Já hráčům věřím," tvrdí kouč.

Metronome letos přivítá Stinga

Loni debutoval Prague Metronome Festival Iggy Popem. Na druhém ročníku festivalu se blýskne skladatel a zpěvák Sting. Dvoudenní open air začne 23. června na pražském Výstavišti.

ČERVENEC 2017

Do Česka na festivaly zavítají Imagine Dragons, Evanescence či Status Quo

První prázdninový měsíc se vždy nese ve znamení největších nejen hudebních festivalů v zemi.

HVĚZDY VE VARECH

Už poslední červnový den začne v Karlových Varech již 52. ročník Mezinárodního filmového festivalu.

Na minulém ročníku se představily takové hvězdy jako Jean Reno, Michael Shannon, Jamie Dornan, Toby Jones nebo Willem Dafoe. Zbývá už jen čekat, jaké překvapení si pořadatelé přichystají letos. Léto je hlavně o hudebních zážitcích. Na červenec připadají tři největší festivaly v zemi: Rock for People, Colours of Ostrava a Benátská!. Všechny už odkryly první vlnu zahraničních hvězd. Ty hlavní ovšem teprve přijdou.

ROCK FOR PEOPLE

Hradecký třídenní open air ve Festival parku na letišti přivítá Evanescence (na snímku), Foster the People, The Bloody Beetroots (Live) nebo Moose Blood.

COLOURS OF OSTRAVA

Ostravský festival startuje 19. července a potrvá čtyři dny v areálu Dolních Vítkovic. Pořadatelé potvrdili mimo jiné již tyto interprety: Norah Jones, Imagine Dragons, alt-J, Birdy či Moderat.

BENÁTSKÁ!

Liberecký festival ve sportovním areálu Vesec zatím odtajnil dvě zahraniční jména. V programu zopakují slovenské TEAM a větším překvapením jsou Status Quo. Bohužel na Štědrý den zemřel kytarista Rick Parfitt, který ovšem již předem oznámil, že s kape-lou dál hrát nebude. Program festivalu stojí převážně na českých interpretech. Jedno zahraniční jméno ale ještě přibude. Benátská! letos přidává ještě jeden den, bude opět čtyřdenní.

Hudební a filmové události



30. 6. – 8. 7. 2017

51. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

4. – 6. 7. 2017

Rock for People

19. – 22. 7. 2017

Colours of Ostrava

27. – 30. 7. 2017

Benátská!

Co nás čeká

Nový zákoník práce ulehčí i doručení výpovědi

Záleží na rychlosti zákonodárců, pokud ale nedojde k obstrukcím, mohla by od července platit novela zákoníku práce. Co přinese? Třeba jednodušší doručování výpovědi zaměstnancům. Teď musel zaměstnavatel výpověď zkusit nejdříve předat v práci, pokud tam ale dotyčný nebyl, musel ho zaměstnavatel hledat v místě jeho bydliště, případně na místech, kde se „obvykle zdržuje". Až když tyto možnosti selhaly, mohl výpověď poslat poštou. To teď odpadne, firma bude moci výpověď poslat poštou rovnou, pokud zaměstnanec nebude v práci.

Svátky ve středu a čtvrtek

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje připadá na středu 5. července a Den upálení mistra Jana Husa na čtvrtek 6. července.

Setkání skupiny G20 v Německu

V německém Hamburku se sejdou představitelé nejsilnějších světových ekonomik. Mottem summitu, kterému letos předsedá Německo, je „Budování propojeného světa". Jednat se bude o intenzivnější mezinárodní spolupráci a posilování předností, které přináší globální ekonomika.

Guns N' Roses se vrací v lepší sestavě

Rok po tom, co se Axl Rose představil na letišti v Letňanech s AC/DC, přiveze na místo činu 4. července svou kapelu Guns N' Roses v rámci turné Not In This Lifetime Tour. Do kapely se loni vrátil oblíbený kytarista Slash a baskytarista Duff McKagan.

SRPEN 2017

Miliony na kanál. Račice přivítají světovou elitu v čele s Dostálem

Nejdříve se těžko hledaly finance. Pak došlo k hádkám se starousedlíky. Teď už jsou tyhle problémy (snad) zapomenuty. Letošní rok bude pro Račice a zdejší Labe arénu Ústeckého kraje zlomový. Všichni jsou zvědaví na to, jak si tu v srpnu povede Josef Dostál, dvojnásobný medailista z Ria. Mistrovství světa se přece nekoná každý den.

Úspěšný kajakář je proto nažhavený. Na medaile i na změny, k nimž došlo a ještě dojde. „Těším se na to, že bude nový areál a při závodech už nebude vypadávat elektřina," řekl dvoumetrový čahoun pro Deník.

Mluvil o tom s úsměvem, ale podobné strasti se tady vážně odehrávaly, což přiznal i ředitel areálu Michal Kurfirst.

„Australská výprava s sebou přivezla výkonnou klimatizaci a pak stačilo zapnout jednu obyčejnou rychlovarnou konvici a byl průšvih," zavzpomínal.

Teď jsou v Račicích bagry. Staví se tu tribuny, což zase Dostál trefně okomentoval slovy: „Až si půjdu sednout na tribunu, nezadřu si do zadku třísku."

Pravda, dosud byl areál kousek od Štětí spíše vzpomínkou na minulost. Ředitel zdejší pískovny a zapálený veslař si usmyslel, že tu vznikne kanál, nicméně stavba se protáhla, do roku 1986. Od té doby chyběla vůle cokoli upravovat.

Až nyní. Konečně.

V létě roku 2014 se kraj, město i stát dohodly: tady bude národní olympijské centrum. Idylka? Ne, spíše „cimrmanovský paradox". Račice (zdejší obyvatelé) poslali veslaře k soudu. Během závodů jim vadil velký provoz.

Nakonec ustoupili.

„Hodně často tu i trénujeme. Budeme mít lepší možnosti regenerace, stravování, ubytování," vyhlíží Dostál nové časy.

On je zárukou toho, že na šampionát přijdou diváci.

Doma má spoustu medailí včetně dvou zlatých z MS – jednu bral jako člen tolik úspěšného čtyřkajaku.

Až tedy budete plánovat, jak si zpříjemnit konec léta (23. 8. – 27. 8.), neopomeňte Dostála a spol. „Slyšel jsem, že rychlostní kanoisté jsou modelové a modelky, které neuvidíte na mole, ale jen u vody," culí se hrdina z Ria.

Ale není jedinou hvězdou šampionátu. Hodně se těší také Martin Fuksa.

Zvládne reparát za Rio, kde chtěl cenný kov, ale neuspěl? „Takový šampionát je odměnou za roky dřiny. Domácí prostředí dává tomuto svátku zcela nový rozměr," dodal.

Pokud však máte radši veslaře, Račice nabídnoui zápolení Ondřeje Synka – ovšem již v květnu (to setu koná mistrovství Evropy): „Tak velký závod jsem na domácí půdě nikdy nejel."

Snad tedy při stavbě tribun a revitalizaci okolí za desítky milionů nedojde ke zdržení. Byla by to škoda pro sportovce i fanoušky.

Co nás čeká

Zemědělci se sejdou v Českých Budějovicích na tradiční výstavě

V Českých Budějovicích se 24. až 29. srpna uskuteční zemědělská výstava Země živitelka. Na ní je pravidelným hostem prezidentem Miloš Zeman, který si tuto příležitost oslovit případné voliče určitě nenechá ujít ani letos.

Zatmění slunce jen pro USA

21. srpna, v den výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, proběhne úplné zatmění slunce. Tentokrát se bude odehrávat výhradně nad územím Spojených států amerických. Nejdéle potrvá na území státu Kentucky – 2 minuty a 41 sekund. (ph)

Pět let poté: Bolt v Londýně

Deset dní, rekordy i poutavé příběhy. Pište si, že atletický šampionát nabídne v srpnu strhující bitvy. Londýn se těší hlavně na Usaina Bolta, pro něhož to (zřejmě) bude loučení s velkou atletikou. Pět let po olympiádě, na které tak zářil. Dočká se zase jako vždy tří zlatých medailí? Je tu však další zásadní otázka, jež se týká Ruska. Ukončí mezinárodní federace IAAF celonárodní stopku?

Premiéra Svěrákova filmu

Dlouho očekávaný snímek Jana Svěráka Po strništi bos o dětství jeho otce vstoupí 17. srpna do kin. Dějově předchází filmu Obecná škola z roku 1991. Zahrají si v něm například Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Oldřich Kaiser nebo Jan Tříska.

ZÁŘÍ 2017

Volby v Německu. Zůstane Merkelová kancléřkou?

Zářijové volby v Německu mohou nahlodat dosavadní rozložení sil v Evropské unii. Zatím se zdá nepravděpodobné, že by Angela Merkelová nesestavovala svou čtvrtou vládu.

Německo je nejlidnatější země v Evropské unii a je také nejsilnější ekonomikou Evropy (celosvětově je na čtvrtém místě po USA, Číně a Japonsku). Pro Českou republiku je sousední země zároveň největším obchodním partnerem. V roce 2015 třetina českého zahraničního obchodu směřovala právě tam.

PROČ PRÁVĚ ONA? LEPŠÍ NEMÁME

I proto by měli Češi sledovat dění u našich západních sousedů pozorně. Jaké varianty vývoje se po záříjových volbách nabízí? Zatím nejpravděpodobnější je to, že Angela Merkelová bude opět v čele vlády. Poprvé ji sestavovala v roce 2005.

Ve své domovské Křesťanskodemokratické unii (CDU) má sice řadu kritiků, ale v prosinci ji podpořilo ve volbě předsedkyně strany 90 procent straníků. I přes výhrady k její politice, zejména vůči uprchlíkům, nikdo lepší pro německé voliče v CDU zatím není, i když se dříve spekulovalo o současném ministru financí Wolfgangu Schäublem na post nového německého kancléře.

O tom, zda i počtvrté povede stranu do voleb, Merkelová „nekonečně dlouho" přemýšlela. „Volby budou obtížné jako nikdy dříve od německého sjednocení," uvedla v listopadu zkušená politička. Není jisté, zda v případě vítězství CDU bude opět vládnout s konkurenční Sociálnědemokratickou stranou Německa (SPD), kterou vede nevýrazný Sigmar Gabriel. Během ledna se má rozhodnout, kdo SPD povede do voleb. Spekuluje se také o Martinovi Schulzovi, jenž je předsedou Evropského parlamentu. Pro CDU/CSU se nabízí také vláda ze Zelenými.

ROZHODOVAT MŮŽE BEZPEČNOSTNÍ SITUACE

Destabilizujícím a nepředvídatelným faktorem bude vnitroněmecká bezpečnostní situace.

Zejména po teroristickém útoku před Vánoci v Berlíně není jasné, kam se nálady německých voličů do září posunou. Merkelová staví svou politiku na principu konsenzu. Jak doma, tak v zahraniční politice. Zatím se jí daří Němce více spojovat než rozdělovat.

Spolkový sněm po volbách z 22. září 2013



Celkem 630 poslanců

Vláda má 503 poslanců

CDU 254 poslanců

CSU 56 poslanců

SPD 193 poslanců

Opozice 127 poslanců

Levice 64

Zelení 63

Co nás čeká

Střet o rozpočet na rok 2018

Sobotkova vláda naposled v tomto volebním období odešle do sněmovny návrh nejdůležitějšího zákona pro rok 2018. Andrej Babiš pravděpodobně neprosadí vyrovnaný, natož přebytkový rozpočet, ačkoli ekonomické výsledky by to umožňovaly. Půjde o zásadní střet mezi ČSSD a hnutím ANO.

Místa ve školkách pro čtyřleté děti se státní garancí

Rodiče čtyřletých dětí budou mít o starost méně. Pokud budou chtít svou ratolest umístit do mateřské školy v okolí svého bydliště, musí jim obec vyhovět. V dalších dvou letech podobnou garanci získají i rodiče tří- a dvouletých potomků. Příjemná povinnost čeká všechny žáky na prvním stupni ZŠ. Od 1. září se totiž zavádí bezplatný plavecký výcvik, který budou děti absolvovat dva po sobě jdoucí roky v rozmezí od 2. do 4. třídy.

Lékař a moderátor Roman Šmucler se ujme funkce prezidenta České stomatologické komory.

Svátek svatého Václava připadne na čtvrtek 28. září.

Kryštof si na Strahově splní sen

Pětadvacáté narozeniny oslaví Kryštof na stadionu Strahov. Vystoupí tu 16. září. „Ušli jsme dlouhou cestu od prvního koncertu, na který přišlo méně lidí, než nás bylo v kapele," řekl Richard Krajčo. Po téměř 100 tisíc fanoušcích na vyprodaném halovém turné k albu Srdcebeat a vlastním festivalu si kapela troufne na 40tisícový Stadion E. Rošického.

ŘÍJEN 2017

Vyhraje klasika, nebo experiment? Volíme do Poslanecké sněmovny

Budou to asi nejzajímavější a nejnapínavější volby v historii samostatné České republiky. Hnutí ANO Andreje Babiše má teprve pět let, ale nabírá na síle. Je sice otiskem svého stvořitele, bez něhož by bylo ničím, ale toto spojení zatím na voliče funguje. Babiš vyhrál krajské volby, usídlil se na radnicích největších měst a nyní míří do premiérského křesla. Vyzobal všechny možné hlasy na pravici a loni se zaměřil na levicový elektorát.

Náhodný chodec v metru, který si podle dokumentu o volbách 2013 vzal od Andreje Babiše koblihu a pak mu řekl, že bude volit jeho stranu, ale tu první, jejímž byl členem, možná letos zaváhá a místo komunistické kandidátky zvolí právě tu Babišovu. Šéf hnutí ANO totiž nyní loví nejen ve vodách ČSSD, ale i KSČM. Levicoví lídři Bohuslav Sobotka a Vojtěch Filip na to zatím nebyli schopni zareagovat. Předseda vlády stále opakuje, kolik komu jeho kabinet přidal, jak roste minimální mzda, důchody, že se daří čerpat evropské fondy a pumpovat peníze do školství a vědy. Vše marno, lidé jsou přesvědčeni, že rozpočtu se daří díky majiteli Agrofertu, který ministerstvo řídí jako vlastní firmu. A věří, že přesně tak to během příštích čtyř let bude fungovat s celým státem.

Klíčová otázka zní, co by Babiš udělal ve chvíli, kdy se ekonomický stroj zadrhne, unie přestane posílat miliony eur a daně už bude platit každý. Sáhne pak na zisky firem a miliardářů, nebo utáhne opasky zaměstnancům či lidem závislým na sociálních dávkách? To je křížovka, kterou si bude muset každý volič vyluštit sám. Nástupem hnutí ANO se ale určitě nezboří svět, čtverylkou s mužem mnoha zájmů (a jejich střetu) mohou přijít především o iluze. Jak dokazuje účelovým spojenectvím s Milošem Zemanem, Andrej Babiš je především pragmatik, který jde za svým cílem.

Jeho cestu na vrchol mu ale může ztížit nejen Sobotkova ČSSD (pokud se její členové přestanou hádat a podrážet si nohy), ale hlavně lidovci ve spojení s Gazdíkovými Starosty. Tento volební svazek může přilákat spoustu tradičních, umírněných, leč nerozhodnutých voličů. Vyhraje-li Babiš jen o prsa, může o premiérský post přijít. V tom případě by zřejmě Andrej Babiš jako politik skončil a bylo by na lidech kolem něj, zda by je uspokojilo postavení sekundářů v Sobotkově či Bělobrádkově vládě.

Klasická pravice do konečného rozdávání karet pravděpodobně nepromluví. Kalouskova TOP 09 bude mít co dělat, aby se do sněmovny vůbec propracovala, Fialova ODS bude se ziskem kolem deseti procent opětovně usazena do opozičních lavic. V povolební aritmetice sehraje důležitou roli prezident Zeman, který bude tlačit do premiérského křesla Andreje Babiše. Nejraději přes opoziční smlouvu s Filipovou KSČM. Toto řešení ale zatím šéf komunistů radikálně odmítá.

Ať to ovšem dopadne jakkoli, Českou republiku nečeká žádné drama. Sobotka, Babiš i Bělobrádek s Gazdíkem jsou zodpovědní lidé, jejichž vláda zemi neuvrhne do temnoty. Jen ty důrazy budou jiné.

Co nás čeká

Státní vyznamenání naposled

V sobotu 28. října Miloš Zeman naposledy ve svém funkčním období předá u příležitosti výročí vzniku republiky státní vyznamenání. V minulosti svým výběrem budil mnoho kontroverzních reakcí, nejvíc loni, kdy nakonec nepředal řád Jiřímu Bradymu.

O den později, v neděli, končí letní čas.

Dozvíme se pravdu o smrti JFK? Otevírají se archivy

Na odpověď čekají nejen autoři politických thrillerů. 26. října totiž končí ochranná lhůta pro dokumenty, které souvisejí s atentátem na prezidenta Spojených států amerických Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1963 v Dallasu. Může (ale nemusí) dojít k jejich zveřejnění. Smrt Kennedyho je největší politickou záhadou novodobých amerických dějin, o atentátu byly napsány stovky knih a natočeny dokumentární i hrané filmy.

Lepší zítřky, nebo další změny

V kalendáři mají zakroužkováno datum 8. října. Právě v tento den skončí kvalifikace mistrovství světa v Rusku. Žádná hitparáda to nebude, a nejen proto, že přijede outsider San Marino. Čeští fotbalisté totiž ze skupiny nepostoupí – alespoň ne přímo. Německo je totiž bezkonkurenční. Co pro další měsíce vymyslí Karel Jarolím, bude-li u kormidla? „Někteří nadějní hráči se už v národním týmu chytili, to mě naplňuje optimismem do budoucna," uvedl kouč.

LISTOPAD 2017

Prezidentský souboj jde do finále. Kdo vyzve Miloše Zemana?

Když se v listopadu 2012 uzavřely prezidentské kandidátky, bylo na nich jedenáct jmen. Po přepočítání podpisů nakonec vypadli Vladimír Dlouhý a Tomio Okamura. Favoritem první přímé volby hlavy státu byl expremiér úřednické vlády Jan Fischer. Sekundoval mu bývalý předseda vlády, nyní důchodce z Vysočiny Miloš Zeman a kandidát ČSSD Jiří Dienstbier. Kdesi vzadu pokulhával Karel Schwarzenberg, šéf TOP 09.

Čtěte také: Česko čeká prezidentská kampaň, kandidáti jsou zatím tři

Po čtyřech letech se tento výčet zdá až nepravděpodobný. Soutěž byla tehdy zcela vyrovnaná, do finále se nakonec dostali dva výrazní politici, kteří reprezentovali zcela odlišné vidění světa, a to jak domácího, tak toho za hranicemi – Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Před druhým kolem je dělilo 41 tisíc hlasů. Poprvé jsme zažili kampaň, v níž hrály zásadní roli televizní debaty, sociální sítě, reklamní agentury, velké peníze, podpásové údery i lži. To, že se k nim Zemanovi podporovatelé uchýlili, dokonce potvrdil Nejvyšší správní soud. Jak ale zdůvodnil soudce Vojtěch Šimíček, nebyl to důvod pro zrušení voleb, neboť Miloš Zeman vyhrál zcela přesvědčivě. Pro úplnost dodávám, že k urnám ve druhém kole přišlo 59,1 procenta voličů a pro Zemana hlasovalo 54,8 procenta z nich (2 717 405 lidí).

Schwarzenberga, jenž ve finiši pobláznil mladé lidi, studenty a intelektuály, chtěla na Hradě především větší města. Zemana si vybral venkov.

Tato volba rozlomila republiku na dvě půlkya zůstalo to tak po celé Zemanovo období. Díky prezidentovu mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi se pro Schwarzenbergovy příznivce vžil název Pražská kavárna. Sám prezident živil představu, že jeho kritici jsou ti, kdo se nesmířili s prohrou svého favorita. Tento výklad je ovšem účelový. Kdyby se Miloš Zeman choval tak, jak avizoval ve svém inauguračním projevu, nebyl by důvod, aby se nestal respektovaným prezidentem všech. Kauzy typu „virózy" u korunovačních klenotů, sporu o neexistující Peroutkův článek, (ne)vyznamenání Jiřího Bradyho, vulgárního vyjádření v přímém přenosu Českého rozhlasu, vystoupení na Albertově po boku extremisty Martina Konvičky či kontroverzního hradního týmu popudily i lidi, kteří Karla Schwarzenberga rozhodně nevolili.

Miloš Zeman se rozhodl oslovovat výlučně své fanoušky – a jak se ukazuje, má jich stále dost. Bude-li to stačit na vítězství, ukáže poslední rok Zemanova funkčního období.

Okolnosti mu jsou příznivě nakloněny. Zatím se neobjevil žádný adept na hradní křeslo, který by ho mohl ohrozit. Není jím textař Michal Horáček, lékař Marek Hilšer ani váhající europoslanec Jiří Pospíšil či akademik Jiří Drahoš.

Šéfa hnutí ANO Andreje Babiše si Zeman předchází hlavně proto, aby nepostavil vlastního uchazeče o Hrad, třeba ministra obrany Martina Stropnického.

Prezidentova dubnová cesta za Donaldem Trumpem, přátelství s Vladimirem Putinem i Si Ťin-pchingem mu dodává lesku nejen v očích jeho zarytých fanoušků. Nezradí-li Miloše Zemana zdraví, zdá se jeho setrvání na Pražském hradě jisté.

Co nás čeká

Studentské oslavy na pozadí kampaně

Den boje za svobodu a demokracii připadá tentokrát na pátek 17. listopadu. Vzhledem k sestavování vlády a vrcholící kampani před prezidentskými volbami se dá očekávat mimořádně bouřlivý průběh vzpomínky na pátek před 28 lety, jímž začala sametová revoluce.

Aurora vystřelila. Ruská revoluce ovlivňuje dějiny už 100 let

V listopadu 1917 provedli ruští bolševici v Petrohradu převrat, který byl označen za Velkou říjnovou socialistickou revoluci (podle juliánského kalendáře proběhla v říjnu). Z Ruska se posléze stal Svaz sovětských socialistických republik. Lze předpokládat, že v Rusku proběhnou masivní oslavy s účastí komunistických stran celého světa. „Lekce z dějin potřebujeme především kvůli usmíření, pro posílení společenské, politické a občanské jednoty," řekl loni v prosinci poslancům prezident Vladimir Putin.

Čtvrtá tenisová euforie za sebou?

Je to věštění z křišťálové koule – nebo tenisového míčku. České hvězdy by mohly na „Martina", tedy 11. listopadu, zase bojovat o fedcupový vavřín – čtvrtý za sebou. Dostanou se tenistky do finále? Otázkou je, jak si poradí bez Petry Kvitové.

Naposledy zazpívá na narozeniny

Zpěvačka Marta Kubišová ví, že odejít se má v nejlepším, a proto naplánovala na den svých 75. narozenin – 1. listopadu 2017 – svůj poslední koncert. Do povědomí posluchačů se zapsala hity jako Modlitba, Nechte zvony znít, Magdalena nebo Depeše.

PROSINEC 2017

Konec intervencí. Češi by mohli mít bohatší Vánoce a více cestovat

Trochu to připomíná natahování na skřipec. Když už se blíží avizovaný konec intervencí, které oslabují českou korunu vůči euru, Česká národní banka přijde se zprávou, že své opatření v plánovaném termínu neskončí. K žádnému úlevnému vydechnutí tudíž není důvod. Touha po silnější koruně a větší kupní síle zatím vždy vzala za své.

ELEKTRONIKA A BENZÍN

Budou tedy Češi na konci roku bohatší? Mohli by. Těsně před Vánocemi totiž centrální banka přišla s novým termínem: jako pravděpodobný konec kurzového závazku vidí polovinu roku 2017. „Reálnost exitu se posílila. A řekl bych, že pochybnosti u členů bankovní rady kolem exitu jsou již minimální," uvedl po jednání bankéřů guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Podle odborníků by se případné posílení koruny projevilo okamžitě. „Nicméně vsak silnější koruny do zahraničního obchodu může trvat i několik měsíců," vysvětlil analytik Moneta Bank Petr Gapko.

To znamená, že Ježíšek by mohl pod stromečkem zanechat více dárků. „Pro běžného spotřebitele by se měla zlevnit například elektronika nebo třeba i benzín a nafta, pokud ovšem zároveň neporoste cena ropy," doplnil Gapko.

Radost s chystaného ukončení intervencí budou mít určitě cestovatelé. Vždyť před začátkem intervencí v listopadu 2013 bylo možné pořídit euro za přibližně 25,5 koruny. Poslední rok se cena eura drží na úrovni 27 korun. Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež pro ČTK uvedl, že případné posílení koruny by se mohlo odrazit v cenách zájezdů a vůbec chuti Čechů cestovat.

Češi sice budou nadále upřednostňovat oblíbené evropské destinace u Středozemního nebo Černého moře, ale znovu se začínají zajímat i o takové destinace jako je Egypt nebo Tunisko. Stále více Čechů ovšem zamíří za exotikou. „Mezi českými klienty je rok od roku větší poptávka po exotické dovolené, což souvisí s dobrou ekonomickou situací a také se stále se rozšiřující nabídkou tohoto produktu," vysvětlila ředitelka portálu dovolena.cz Eva Sedlmajerová.

Řada Čechů si letos také polepší na výplatních páskách. Přidáno by měli dostat například lékaři a zdravotní sestry, více dostanou důchodci a zvýšit by se měly přídavky na děti.

NEJMÉNĚ ŠPATNÁ VĚC

Mnozí z těchto lidí se určitě ptají, zda bylo umělé oslabování koruny nutné. „Měnová intervence pomohla u nás odvrátit deflaci. Každá zábava ale něco stojí a účet intervencí ještě není vyčíslen. Ten se může projevit například účetní ztrátou ČNB po skončení intervencí, protože ČNB má v současnosti v devizových rezervách obrovské množství eur. Řekl bych, že ze všech možností, které tehdy ČNB na podporu inflace měla, byla intervence tou nejméně špatnou," dodal Gapko.

Co nás čeká

Zemanova hvězdná hodina

Poslední měsíc roku bude ve znamení prezidentského klání a přípravy vládního prohlášení. Pokud bude Miloš Zeman znovu kandidovat, je jisté, že právě prosinec bude jeho měsícem. Může vyčkávat se jmenováním premiéra tak dlouho, jak to bude jeho volební strategie vyžadovat, klást si podmínky při výběru ministrů i programových priorit kabinetu. Každé jeho slovo budou média rozebírat a veškerou pozornost strhne na sebe. Období po sněmovních volbách je totiž hvězdnou hodinou každé hlavy státu. (kp)

První vlak na vodík v Německu

První vlak na světě poháněný vodíkem má od prosince 2017 pravideně jezdit na trase Buxtehude-Bremervörde-Bremerhaven-Cuxhaven v Dolním Sasku. Vodíkový „Hydrail" má umožnit ekologicky šetrnou přepravu na tratích, které nejsou elektrifikovány. Vyrábět jej má firma Alstom. Inženýři na vývoji bezemisního vlaku pracují přes dva roky. V první fázi budou nasazeny dvě soupravy. Maximální rychlost? 140 km/h.

Ostře sledovaný den v Rusku

Znovu se bude hovořit o korupci, zase přijdou na přetřes všemožné problémy. Ať chcete, nebo ne: Rusko bude hostit svátek fotbalu. Před výkopem samotného šampionátu (léto roku 2018) dojde k losu (1. prosince). Kdo s kým bude hrát a kde? Odpověď dá slavnostní večer v Moskvě. Nelekněte se – přijde i vlk. Tedy maskot: Zabivaka.

Za florbalem do Bratislavy

Švédsko, Finsko a Švýcarsko. Jako už tradičně, tyhle tři země si (asi) rozdělí cenné kovy na MS ve florbalu. Nebo překvapí Češky? MS žen hostí v prosinci Bratislava.