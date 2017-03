Co všechno by měl umět žák, který dělá přijímací zkoušky?

Pražské ANO by se rádo sešlo s ČSSD a Trojkoalicí (SZ, STAN a KDU-ČSL). Sdělil to dnes zastupitel Michal Hašek (ANO). Na výzvě se shodl zastupitelský klub ANO. Důvodem je kauza europoslance a místopředsedy STAN Stanislava Polčáka, který měl konzultovat výběr zástupců do městských firem se zlínským podnikatelem Michalem Redlem figurujícím v kauzách Radovana Krejčíře. Kvůli kauze chce opozice svolat mimořádné jednání pražského zastupitelstva.