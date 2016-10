ČSSD a línkovci srší sebevědomím, volební převrat v kraji je téměř dokonán

Pardubický kraj – Možná už dnes večer bude v Pardubickém kraji jasné, kdo povede zdejší hejtmanství. Dosavadní hejtman Martin Netolický, ač jeho strana skončila ve volbách až druhá za vítězným hnutím ANO, srší sebevědomím a zdá se, že Babišovci budou úplně vyšachováni ze hry. Tím by se opakoval scénář ze sousedního Královéhradeckého kraje, který Andrej Babiš už označil za podvod na voličích.

Hejtman Pardubického kraje Martin NetolickýFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Babišovci si svou ztíženou pozici, kdy dokonce i u socialistů jsou jako případný koaliční partner méně důvěryhodní a méně čitelní než pravicová ODS, už pomalu připouštějí.

„Ve hře jsou dvě varianty krajské koalice, pracovně je nazýváme osmadvacítka a čtyřicítka. První je pokračování dosavadní koalice ČSSD a Koalice pro Pardubický kraj, do které bychom přizvali ODS a Starosty a nezávislé, druhá zahrnuje společně s nimi i hnutí ANO. Musím však říci, že mezi našimi straníky je proti hnutí ANO velká averze a my sami s Romanem Línkem ji musíme krotit," uvedl těsně před odpoledním koaličním vyjednáváním se všemi zastupitelskými kluby lídr ČSSD Martin Netolický.

Hnutí ANO se s pozicí nevítaného vítěze voleb pomalu smiřuje a už ani příliš nemluví o postu hejtmana pro jejich lídra Jana Řehounka. Například podle jejího nového zastupitele Miroslava Jurenky by alespoň „chtěli být součástí koalice a krajské rady".

Mezi řádky se dá vyčíst, že tandem Netolický – Línek by radši než velkou koalici s ANO, ve které by chyběli pouze komunisté, upřednostnil jen čtyřčlennou. I ta by totiž měla v 45členném zastupitelstvu pohodlnou většinu 28 mandátů. ČSSD a Línkovi lidovci už od prvního povolebního dne vystupují při koaličním jednání vůči ostatním stranám společně, jako jeden subjekt. „Máme dvacet mandátů," podotkl Netolický.

ODS s pěti mandáty je spolupráci s levicovou ČSSD nakloněná, problém zatím není ani u STANu. „Preferuji pokračování dosavadní koalice, ke které bychom byli přizvaní," nechal se slyšet například zastupitel ODS Jaroslav Martinů.

Tři radní ČSSD i Koalici, dva ODS, STAN 1

V případě vzniku 28členné koalice by jak ČSSD, tak i Koalice pro Pardubický kraj měli po třech radních, ODS chce Netolický jako staronový hejtman nabídnout dva a nejslabšímu STANu jednoho.

Největší sebevědomí a možná i pokus, jak ANO zcela vyšachovat, však Netolický ukázal svou představou „čtyřicítky": Hnutí ANO by dostalo jen náměstka pro zdravotnictví a k tomu funkci placeného šéfa kontrolního výboru. Jen jednoho radního by v tom případě měla i ODS.

„Chceme tím umožnit hnutí ANO prosadit jeho hlavní volební bod, tedy rozvoj jím kritizovaného krajského zdravotnictví a přípravu nové nemocnice v Pardubicích, kterou přes svůj nadační fond tak prosazují," ironicky podotkl Netolický. V končící krajské vládě vedl gesci zdravotnictví Línek a plány na novou nemocnici označil za fantasmagorii.

Netolický si věří, že už dnes večer by mohla být jedna ze dvou variant nové krajské koalice upečená a zítra stvrzená i písemným memorandem.