ČSSD bude jižním Čechům vládnout dál. Vyšachovala ANO

Střet o vládu nad Jihočeským krajem zatím vyhrává ČSSD. Místní organizace ustála kauzu Lipno a je znovu ve hře. S největší pravděpodobností si udrží i pozici hejtmana, respektive hejtmanky. Funkce se ujme nynější náměstkyně hejtmana Ivana Stránská.

Sociální demokraté přetáhli na svou stranu hřiště tři klíčové strany, s nimiž chtělo kraj ovládnout také hnutí ANO. Včera ale ČSSD s lidovci, hnutím Pro jižní Čechy a Jihočechy 2012 podepsala prohlášení o budoucí spolupráci. ANO, které před týdnem vypovědělo koalici s ČSSD, tak současnému vývoji může zatím jen přihlížet.

Jedním ze stěžejních témat nové koalice bude odměňování ve vedení Jihočeských nemocnic. Jejich šéf Martin Bláha si měl ročně přijít na více než sedm milionů korun. Ušetřené peníze by teď chtěla nově dojednaná koalice investovat do platů zdravotních sester a lékařů. Koalice by také chtěla auditem prověřit hospodaření všech organizací, které zřizuje nebo řídí kraj.

O rozdělení kompetencí budou členové příští krajské vlády teprve jednat. Koaliční smlouvu chtějí strany podepsat do jednání mimořádného představenstva 27. dubna, na němž odstoupí dosavadní hejtman Jiří Zimola.

Řešit se na něm bude jak výstavba rekreačních domů na Lipně hejtmanovým přítelem a šéfem Jihočeských nemocnic Bláhou, tak vysoké odměny členů managementu této společnosti. Ty nejsou v rozporu se zákonem, ale bude změněn jejich systém, aby nebyl možný souběh funkcí.

ODCHODY VLIVNÝCH

Každopádně na svých židlích zřejmě už nebudou sedět někteří vlivní muži, kteří byli do kauzy Lipno zapojeni. „Jako předseda představenstva společnosti Jihočeské nemocnice nechci jakkoli stát v cestě nové rodící se koalici, a proto jsem se rozhodl dát v zájmu další bezproblémové komunikace svou funkci v Jihočeských nemocnicích k dispozici," uvedl včera Bláha. Funkci náměstka hejtmana hodlá opustit také další chalupář z Lipna Jaromír Slíva.

LIDOVCI KÝVLI

Klíčovým bylo pro vytvoření nové koalice kývnutí lidovců. Předseda jejich jihočeské organizace Jan Bartošek vysvětlil, že pro ně byl určující odchod Zimoly z funkce hejtmana. „V průběhu jednání se ukázalo, že koalice těchto čtyř stran nabízí stabilitu na dalších tři a půl roku. Stabilita je víc než krátkodobý zisk pozic, které nám lidovcům byly nabízeny. Tato koalice má potenciál, aby byla stabilní," vysvětlil postoj lidovců Bartošek, pro něhož jsou zásadní změny ve vedení Jihočeských nemocnic.