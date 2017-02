ČSSD chce progresivně zvýšit daně, opozice je proti

Pravicová opozice i vládní KDU-ČSL odmítají návrhy ČSSD na zavedení daňové progrese, které dnes sociální demokracie představila. Podle ODS, TOP 09 i lidovců by sociálnědemokratický návrh způsobil zvýšení daní. To by snížilo motivaci pracujících lidí a mohlo by to ohrozit i českou konkurenceschopnost.

Bohuslav SobotkaFoto: DENÍK/Vít Šimánek

"Český daňový systém potřebuje hlavně zjednodušení a stabilitu. Návrhy ČSSD jdou úplně opačným směrem. Daňová politika ČSSD zaměřená proti lidem se středními a vyššími příjmy je zcela chybná. Daně mají klesnout všem, nejenom někomu," uvedl v tiskové zprávě předseda ODS Petr Fiala. Plány sociálních demokratů podle něj komplikují daňový systém a jdou proti aktivním lidem. Čtěte také: Sobotka chce o korunových dluhopisech jednat s daňovou správou "V podstatě ten návrh říká: Nedělejte, nebo budete muset platit více daní," řekl novinářům předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Zavedení progrese by také podle něj zkomplikovalo situaci jak daňovým poplatníkům, tak daňové správě. Dopady by to podle něj mělo i na celou českou ekonomiku. "Pro bohatnutí a konkurenceschopnost země je nesmírně důležité, zda tady budou příznivé podmínky pro produkci s vysokou přidanou hodnotou. Tenhle návrh výrazným způsobem zdražuje cenu vysoce kvalifikované práce, a tím v podstatě posílá celou zemi do chudoby," uvedl. Proti sociálnědemokratickým návrhům se staví i lidovci. Návrhy ČSSD v daňové oblasti jsou populistické a především nemají ratio, uvedl na twitteru místopředseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marian Jurečka. "Rozumné je daně nezvyšovat a nechat peníze rodinám přes vyšší slevy," dodal. Lidovci podle něj chtějí zvyšovat daňové slevy na děti a zrušit příjmovou hranici 68.000 Kč pro daňové bonusy na děti a na poplatníka. Nepřehlédněte: Babiš píše Sobotkovi: „Na rozdíl od Vás mám v politice čistý štít" ČSSD navrhuje ve svém volebním programu zavést čtyři daňové sazby pro daň z příjmu fyzických osob. Sazba by rostla s výší výdělků. Do hrubého měsíčního příjmu 30tisíc Kč by daň měla být 12 procent, naopak u výdělků nad 50 tisíc Kč měsíčně by daň měla být 32 procent. Progresivní zdanění navrhuje ČSSD i u firem. Sazby daně by podle výše zisku měly být 14, 19 nebo 24 procent.

Autor: ČTK