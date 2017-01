ČSSD chce ve vládě prosadit pomoc rodinám či seniorům

Praha - ČSSD chce do voleb ve vládě prosadit zvýšení přídavků na děti či otcovskou dovolenou. Soustředit se bude i na seniory, zaměstnance nebo bezpečnost. Novinářům to dnes řekl premiér a předseda strany Bohuslav Sobotka. Kabinet by podle něj měl využít toho, že ve Sněmovně nemá jen těsnou většinu, a až do konce svého mandátu by měl fungovat naplno.

Sobotka jako hlavní prioritu sociální demokracie označil pomoc rodinám s dětmi. "Máme možnost prosadit změny, které budou znamenat konkrétní zlepšení," uvedl. Jmenoval zvýšení příspěvku na děti, otcovskou dovolenou a možnost rychleji čerpat rodičovskou dovolenou. Seniorům by měl pomoci nový systém valorizace penzí, který bude lépe zohledňovat růst mezd, a nižší limity na spoluúčast pacientů z řad seniorů. Sociální demokracie chce také prosadit regulaci agentur práce a zvýšit dávky při dlouhodobé nemoci. Zaměstnance by měl podpořit i další růst minimální mzdy. Ministři sociální demokracie by měli také pracovat na stabilizaci zdravotní péče a posilování bezpečnosti, uvedl Sobotka. V kabinetu chce ČSSD také tlačit na to, aby byla zahájena výstavba klíčových dopravních staveb a zrychlilo se čerpání evropských fondů. Čtěte také: Premiér Sobotka: Chci vyhrát volby. Babišovi možná nabídnu post ministra financí ČSSD chce dál vytvořit z přebytku rezervu na valorizaci penzí

Vládní sociální demokraté trvají na návrhu posílení důchodového účtu 60 miliardami korun z přebytku loňského rozpočtu. Celkem by tak na speciálním penzijním účtu, který je součástí rozpočtu, vznikla na valorizaci penzí rezerva 84 miliard korun, řekl dnes novinářům premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Návrh v pondělí ČSSD představila koaličním partnerům, vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš po jednání řekl, že s rozhodnutím počká do 30. dubna, do kdy má vláda návrh na použití přebytku předložit Sněmovně.



Koaliční jednání podle Sobotky ukázalo, že návrh ČSSD "jde správným směrem". "Trváme na tom, aby se vytvořila rezerva na valorizaci penzí," uvedl předseda vlády. V době, kdy se zemi hospodářsky daří, by podle něj měla vláda napravit chování kabinetů z 90. let, kdy byly peníze na důchody používány i k jiným účelům. Účet by měl sloužit pro příští léta na zajištění valorizaci penzí bez ohledu na hospodářský růst.



Babiš v pondělí řekl, že představy hnutí ANO a ČSSD jdou stejným směrem, jen o nich jinak hovoří. Výhrady má ministr financí k návrhům KDU-ČSL, která chce posílit investice.



Státní rozpočet loni skončil v přebytku 61,8 miliardy Kč, což je nejlepší výsledek od vzniku Česka. Schválený rozpočet přitom počítal se schodkem 70 miliard Kč. Podle analytiků přebytek odráží dobrý výkon ekonomiky a nízké investice. Vládní politici přičítají přebytkové hospodaření ekonomickému růstu, úsporám ve státních výdajích a lepšímu čerpání peněz z EU. Podle opozice ale občané dopady rozpočtového přebytku nepocítí ani na daňových úlevách, ani na zlepšení služeb. Čtěte také: ČSSD chtěla přebytek rozpočtu převést na důchodový účet, Babiš chce počkat

Autor: ČTK