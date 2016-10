ČSSD hledá, co je nalevo

Dva nejdůležitější muži ČSSD – předseda Bohuslav Sobotka a jeho první zástupce Milan Chovanec – nemohou najít po prohraných volbách společnou řeč. Ministr vnitra se uprostřed týdne v rozhovoru pro Právo rozpovídal o tom, že vnímá „Miloše Zemana jako levicového prezidenta". Dodal, že by byl pro, aby sociální demokracie podpořila Zemana v boji o druhé hradní období. Jeho názor ale pro tentýž list zpochybnil premiér: „Když sleduji názory Miloše Zemana, tak se v posledních letech levicovým a sociálnědemokratickým postojům spíše vzdaluje. Nemyslím, že bychom příklonem k názorům Miloše Zemana mohli získat nové voliče."

Bohuslav Sobotka a Milan Chovanec.Foto: Deník/Martin Divíšek

Tento spor zdaleka není jen o vztahu k prezidentovi. Podstatné je, že se Sobotka a Chovanec neshodnou, co je a co není levicové, co voliče přitahuje, a co naopak odrazuje.

Sobotka v povolebním rozhovoru pro Deník řekl, že se hodlá inspirovat v regionech, kde se ČSSD dokázala otevřít nestraníkům či zajímavým starostům. „Musíme najít silné lídry. Programově se chceme zaměřit na posílení pozice ČSSD ve velkých městech. Rád bych našel i nové tváře, které budou prezentovat politiku sociální demokracie v oblasti kultury a ochrany životního prostředí." Na Sobotkovo zpochybnění prezidentovy levicovosti reagoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček na svém Twitteru: „Levicovým myšlenkám a levicovým voličům se vzdaluje ten, kdo se rozhodl stát zeleným pirátem z velkého města."

Filozof Václav Bělohradský situaci ČSSD lakonicky zhodnotil, když pravil, že je v hluboké krizi. Podle něj by měla hájit typické sociálnědemokratické hodnoty, tedy integraci, inkluzi, Evropu, otevřenost. Miloš Zeman je proti inkluzi, proti současné podobě Evropské unie, proti otevřenosti a podporuje republikánského kandidáta Donalda Trumpa, který se o ženách vyjadřuje jako dlaždič.

Zemanova podpora

Nic z toho neznamená, že Zeman není populární prezident a že ho lidé za rok a čtvrt nezvolí třeba už v prvním kole. Otázka je, co z toho plyne pro sociální demokraty. Zemanovi spojenci Michal Hašek, Zdeněk Škromach či Jaroslav Foldyna ve volbách zcela propadli. Z Chovancova okolí zaznívá, že svými vstřícnými větami směrem k Hradu chtěl Sobotkovi pomoci. Předseda strany a voliči to evidentně pochopili zcela opačně.

Hřebíček na hlavičku uhodil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který po prohraném senátním souboji se starostou Mladé Vožice Jaroslavem Větrovským (za ANO) Deníku sdělil: „Nesvaluji vinu na jiné, beru výsledek s veškerou pokorou. Jaroslav Větrovský je místní populární starosta, jemuž pomohla podpora Andreje Babiše." Tím dal za pravdu šéfovi ČSSD, který ví, že bez opor zdola ve sněmovních volbách neuspěje. Díky nim letos tak často slavili ve štábech KDU-ČSL či Starostů. V kuloárech už se šušká, že Pavel Bělobrádek a Petr Gazdík utvoří silnou předvolební koalici. Předseda STAN podobné úvahy mírní: „Debata teprve začíná. Jako demokratické hnutí o tom chceme diskutovat v regionech. Nejde o to spojovat se kvůli volebnímu zisku, ale mít možnost prosazovat svůj program," uvedl Petr Gazdík.