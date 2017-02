ČSSD má nový program. Zájmy normálních lidí nehájí miliardáři, prohlásil Sobotka

Návrh dlouhodobého programu ČSSD získal dnes podporu stranického ústředního výkonného výboru, schvalovat jej bude po konečných úpravách sjezd. Program je podle předsedy sociální demokracie a premiéra Bohuslava Sobotky založen na hodnotách svobody, spravedlnosti a solidarity.

"My nejsme nějaký krátkodechý marketingový projekt, který byl ustaven nějakým účelovým způsobem, ale jsme strana, která skutečně žije programovou debatou," řekl novinářům Sobotka po pražském zasedání výkonného výboru ve zjevné narážce na hnutí ANO ministra financí a miliardáře Andreje Babiše.

Sociální demokracie chce podle Sobotky hájit zájmy zaměstnanců, rodin s dětmi, seniorů nebo lidí s průměrnými příjmy. "Myslím si, že je důležité si uvědomit, že zájmy normálních lidí nehájí miliardáři," prohlásil předseda ČSSD.

Z dlouhodobého programu bude vycházet stranický program pro podzimní sněmovní volby. Navzdory koaličním rozmíškám mezi sociální demokracií a hnutí ANO je podle Sobotky cílem ČSSD, aby nynější vláda těchto dvou uskupení a KDU-ČSL mandát dokončila.

ČSSD v dlouhodobém programu prosazuje například to, aby konkurenceschopnost české ekonomiky nebyla založena na nízkých mzdách a daních, ale na kvalifikovaných pracovnících, inovacích a výrobcích s vysokou přidanou hodnotou. Chce zamezit vývozu kapitálu do zahraničí ve formě dividend, aby část těchto peněz zůstala v Česku ve vyšších mzdách, a vrátit daňovou progresi. K ní se Sobotka vyjádřil jen krátce. "Mým cílem je, abychom snížili daňové zatížení lidí s průměrnými příjmy," uvedl. ČSSD slibuje zachování bezplatného školství a dostupné veřejné zdravotnictví, v němž neporoste spoluúčast pacientů. Garanci bezpečnosti a stability pro Česko vidí sociální demokracie v členství země v Evropské unii a v Severoatlantické alianci.

"Rozhoduje se o tom, kdo v této zemi uspěje," uvedl místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, jenž má přípravu dokumentu na starosti. Připomněl spor s Babišem a částí byznysu, zda má Česko přijímat další pracovníky z východu. Podle Zaorálka jde o krátkodobý zájem oligarchických tendencí. "Jaký to má smysl, abychom vytvářeli výroby, které budou udržovat Českou republiku jako nízkonákladovou pracovní sílu… Kašle na to, že dlouhodobě pro zemi, národohospodářství, je to sporné, je to dokonce minusové," řekl Zaorálek. Česko se podle něj nesmí stát ekonomicky a politicky periférií.

Debata o dlouhodobém programu o pěti desítkách stran trvala zhruba půldruhého roku. Největší se vedle podle Zaorálka vedla o energetice a o průmyslu, i v ČSSD podle něho existují různé přístupy. Sobotka podotkl, že poprvé se jako jedna z priorit objevují v programu vysokorychlostní železnice. Naopak více by měla být v dokumentu podle něho zdůrazněna podpora nových jaderných zdrojů.

