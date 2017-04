ČSSD navrhuje krajské lídry, jasno ještě všude nemá

Vedení ČSSD dnes schválilo lídry a kandidátní listiny do sněmovních voleb pro osm krajů. O zbývajících šesti rozhodne 12. května. Sdělil to dnes šéf strany a premiér Bohuslav Sobotka. Jasno není zatím v šesti krajích, například v Praze a Jihočeském, nebo Jihomoravském kraji, kde má vést kandidátku Sobotka. Podoba kandidátek se dnes podle Sobotky neprojednala hlavně z časových důvodů.

"Poté, kdy dnes těchto osm listin předsednictvo schválilo, půjdou do hlasování v krajích. Každý člen krajské organizace se bude moci vyjádřit," uvedl Sobotka. "V některých krajích probíhá diskuse, která se týká otázky lídrů," dodal šéf strany.

V hlavním městě se jako o lídrovi mluvilo o ministrovi zdravotnictví Miloslavu Ludvíkovi, který je šéfem pražské ČSSD. Nedávno ohlásil, že se o post pražské volební jedničky ucházet nebude. Důvodem mělo být podle médií to, že neprosadil svou představu podoby kandidátky a jeho náměstkyně z ministerstva Lenka Teska Arnoštová se objevila až na pátém místě.

Kandidátem na volebního lídra v Jihočeském kraji byl podle informací ze začátku dubna starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka. Předseda jihočeských sociálních demokratů, donedávna hejtman Jiří Zimola měl kandidátní listinu kraje uzavírat na posledním 22. místě. Zda se to změní poté, co se v kraji rozpadla koalice a Zimola odstoupil z funkce, není jasné.

Podle návrhu předsednictva ČSSD by lídrem ve Středočeském kraji měl být šéf Sněmovny Jan Hamáček, dvojkou pak ministryně školství Kateřina Valachová. V Plzeňském kraji má kandidátku vést ministr vnitra Milan Chovanec, v Libereckém kraji ministryně práce Michaela Marksová. V Karlovarském kraji by v čele listiny měla být poslankyně Markéta Wernerová. Lídrem královéhradecké kandidátky by se měl stát místopředseda strany a šéf volební kampaně Jan Birke. Zlínskou jedničkou má být poslanec Antonín Seďa a olomouckou poslanec Roman Váňa. Jako lídra Vysočiny Sobotka jmenoval hejtmana Jiřího Běhounka, který by kandidoval za ČSSD jako nestraník. Lídři musí získat nadpoloviční většinu hlasů členů strany v regionu.

Podle Sobotky se ČSSD chce do voleb soustředit na prosazení projednávaných vládních návrhů zákonů v Parlamentu. Zmínil strop věku pro odchod do penze v 65 letech či model výraznější valorizace penzí.