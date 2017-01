ČSSD nesmí nakládat s Lidovým domem a sousedním palácem

Praha - Sociální demokraté nesmějí nakládat s Lidovým domem ani se sousedním Lannovým palácem v centru Prahy. Exekutor zablokoval majetek strany kvůli dluhu 337 milionů korun vůči právníkovi Zdeňku Altnerovi. Píše to dnes deník E15, podle kterého se v katastru u těchto lukrativních nemovitostí objevila poznámka o zahájení exekuce. Podle mediálního zástupce právníků strany Jiřího Chvojky to nic nemění na odkladu vykonatelnosti rozsudku, který v červnu nařídil Nejvyšší soud.

Lidový dům v Praze, sídlo ČSSD. Ilustrační fotoFoto: Deník/Ivan Babej

"Záznam o exekuci vyznačený v katastru nemovitostí je pouze technickou poznámkou, která reflektuje skutečnost, že Obvodní soud pro Prahu 1 již před několika měsíci vydal formální pověření exekutoru (Lukáši) Jíchovi k vedení exekuce na základě rozsudku Městského soudu v Praze z března loňského roku," řekl listu Chvojka.

Pokud exekutor nechá do katastru zapsat i právo spravovat nemovitost, inkasoval by i nájemné, píše list. V tomto případě by to bylo hlavně od developerské skupiny Finep, která si pronajímá Lannův palác. Podle advokáta Bystríka Bugana by dražba nemovitostí nastala až v okamžiku, kdy exekuci nebude možné uskutečnit jinak. Musí však být přiměřená dluhu. Stupňování kroků ze strany exekutora podle ČSSD nehrozí, protože ho blokuje rozhodnutí Nejvyššího soudu o odkladu rozsudku, uvádí E15.

Bývalý advokát Altner vyhrál letitý spor s ČSSD, kterou zastupoval ve sporu o sídlo strany, Lidový dům. Soudy pravomocně přiznaly, že mu ČSSD musí zaplatit částku 18,5 milionu korun, která vzrostla o dalších více než 318 milionů kvůli smluvní pokutě za 5734 dní od podání žaloby do vynesení pravomocného rozsudku. Navíc musí strana Altnerovi uhradit náklady řízení ve výši 816.000 korun. ČSSD se rozhodla peníze Altnerovi neposlat a uspokojovat místo toho jeho věřitele, kteří se jí přihlásili a požadují kolem 20 milionů korun. Zároveň se odvolala k Nejvyššímu soudu a požádala o odklad vykonatelnosti rozsudku. Altner loni v listopadu zemřel a pohledávka se stala součástí dědického řízení.

