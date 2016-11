ČSSD padá dolů, šéf krotí kritiky

Bezradnost. To je asi nejvýstižnější označení sociální demokracie pár týdnů po prohraných volbách.

Padající preference a vysmátí koaliční partneři Sobotkovu stranu doslova rozleptávají. Sám premiér po krajském klání sice vypadal odhodlaně a zdálo se, že se nadechuje k oslovení netradičních voličů, především liberálně laděných obyvatel velkých měst, ale pak přišel jeden úder za druhým. Právě tento okruh mladších a vzdělaných lidí zůstal zkoprněle stát, když pod pročínským prohlášením, jež vzniklo jako reakce na setkání ministra kultury Daniela Hermana s dalajlamou, našel podpisy tří sociálních demokratů. Jejich hlasem se stal 17. listopadu na Albertově Petr Pithart, jenž v projevu ke studentům řekl: „Nedejme se napálit a chtějme vědět, jaká strana nebo kteří politikové a vlivní lidé kolem nich mají z hospodářských a obchodních vztahů s Čínou finanční prospěch." Přesně této myšlenkové linie by se ovšem měla ČSSD vyvarovat.

Bohužel ryzí pragmatismus lidé našli i za rozhodnutím Bohuslava Sobotky obměnit svůj kabinet. Rozloučil se totiž s Jiřím Dienstbierem, který sice patří k nejméně oblíbeným politikům jak obecně, tak ve vlastní straně, ale to nic neříká o kvalitě jeho práce či nastavené agendě. Sobotka zdůraznil, že neodchází kvůli špatným výsledkům nebo skandálu, ale z nutnosti vrátit vládě dynamiku a dostat do ní novou krev.

Sjezdový strašák

Sám Dienstbier za tím viděl úplně jiné důvody: „V ministerské ruské ruletě po mém odvolání volají pučisté z Lán Tejc a Zimola, pražská mafie – pračka peněz Poche a podvodník Březina." Znalci stranických poměrů tvrdí, že za Dienstbierovým odvoláním je Sobotkova příprava na březnový stranický sjezd. Pražští šíbři mu prý měli za Dienstbierovu hlavu slíbit podporu a především stažení kandidatury jeho odpůrců, jmenovitě Jeronýma Tejce. Sobotka to striktně popřel.

Na sjezdu ale bude i tak rušno. Po Tejcově návrhu na volbu šéfa strany všemi členy hodil do pléna rukavici další Sobotkův kritik, jihočeský hejtman Jiří Zimola. Podle něj by se měla rozdělit funkce premiéra a stranického lídra. To v pátek Sobotka odmítl: „Je to nesmysl, který by vedl jen k předvolebnímu oslabení ČSSD a nahrál by hnutí ANO." Na informaci Deníku, že by ČSSD jako předseda mohl vést Lubomír Zaorálek, ministr zahraničí reagoval slovy: „Oddělení funkcí je naprostá hloupost. Jsme vládní strana s úspěšnými ministry a premiérem. Máme výsledky, za nimiž stojíme. Takovým krokem bychom svou vlastní práci shodili a popřeli."

Ani Tejc se k tomu nestaví vstřícně, i když jako teoretickou možnost to uznává. „Bylo-li by to vynucené a ne po dohodě s Bohuslavem Sobotkou, mohlo by to přinést prohloubení krize." sdělil.

Pirk ve hře?

Dalším oříškem je vztah ČSSD k prezidentovi. I tady se střídají protikladné názory. První místopředseda strany a ministr vnitra Milan Chovanec se nechal v Právu hned po volebním propadáku slyšet, že osobně by „prezidenta Zemana podpořil". Na to kontroval Sobotka: „Nemyslím, že naše budoucnost je v přimykání se k tomu, co představuje Miloš Zeman, protože to je cesta do minulosti," řekl Týdeníku Echo. Jenže vzápětí přiznal, že pokud by se ve druhém kole případně střetli Zeman a Horáček, dal by přednost Zemanovi. Deník se navíc dověděl, že část ČSSD by ráda jako svého nominanta prosadila kardiochirurga Jana Pirka. „Nikdo mě nekontaktoval," napsal sice známý lékař našemu listu, ale to neznamená, že se podobný plán v lůně ČSSD nerodí.

Když se ke všem těmto zmatkům připočte zpackaná vládní výměna, kterou Sobotka provedl neobratně a především ve prospěch Andreje Babiše, je evidentní, že zatím nejsilnější vládní strana nutně potřebuje revitalizaci.