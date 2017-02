ČSSD podpoří slovenský premiér Fico, Zemana na sjezd nepozvali

Ministr financí Steven Mnuchin, šéf Národní ekonomické rady Gary Cohn, zvláštní zmocněnec pro mezinárodní vyjednávání Jason Greenblatt, hlavní politický poradce Stephen Miller či poradce pro Blízký východ Jared Kushner. Tito a dalších šest vysoce postavených spolupracovníků amerického prezidenta Donalda Trumpa má židovskou národnost a/nebo vyznání. Upozornil na to přední izraelský deník Jerusalem Post (JP). A učinil tak v článku z 27. ledna, který se celosvětově připomíná jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Co by se stalo, kdyby totéž udělal český antisemita Adam B. Bartoš?