ČSSD potvrdila jihočeskou kandidátku, lídrem by měl být Ondřej Veselý

Grémium ČSSD dnes potvrdilo podobu jihočeské kandidátky do sněmovních voleb po odchodu některých jejích členů. Lídrem by tak měl být písecký starosta Ondřej Veselý. Novinářům to během jednání řekl předseda senátorského klubu strany Petr Vícha.

Listinu vždy potvrzují v referendu krajští členové strany. Podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka přišla během schůzky, která pokračuje, řeč i na strategii do kampaně, konkrétní ale být nechtěl. ČTĚTE TAKÉ: Birke: Vyměnit Sobotku může v ČSSD jen blázen Vedení strany v polovině května vyškrtlo z jihočeské kandidátky bývalého hejtmana Jiřího Zimolu, který figuroval na posledním 22. místě. Předseda strany Bohuslav Sobotka to vysvětloval tím, že by před volbami mohly ČSSD uškodit kauzy, kvůli kterým se vzdal funkce hejtmana. Na protest proti tomuto kroku opustili kandidátku její lídr Stanislav Mrvka a dále Jindřich Florián a Josef Eigner. Zaorálek novinářům během dnešního jednání řekl, že se mluví především o kampani. "Bylo tam plno vynikajících nápadů, které se týkají strategie kampaně, ale je zcela vyloučeno, abych teď o nich mluvil," uvedl. Volební manažer strany Jan Birke ve středu řekl, že dnes grémiu představí hlavní heslo pro volební kampaň, její vizuální podobu a zhruba třicetibodový seznam témat, jimiž chce strana oslovit voliče. Sociální demokracie se podle Zaorálka v letošní kampani posune. "Kampaň se přizpůsobuje měnícímu se času, ale sociální demokracie pod tím zůstává stále táž," uvedl. Preference strany, které například v posledním průzkumu TNS Kantar klesly k deseti procentům, ho neznepokojují. "Když se dostanete na dno, tak je to obrovská příležitost se zase odrazit," uvedl. ČTĚTE TAKÉ: V ANO lídry vybírá Andrej Babiš, v ČSSD pár straníků

Autor: ČTK