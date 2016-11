ČSSD považuje za důležité schválit zákon o střetu zájmů

Praha - Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka trvá na tom, že je důležité schválit zákon o střetu zájmů, který upravuje mimo jiné podmínky pro podnikání členů vlády. Podle posudku sněmovních legislativců, který dnes citovala média, návrh obsahuje chybu. Novelu nazývanou lex Babiš projednává na žádost vicepremiéra, předsedy hnutí ANO a majitele holdingu Agrofert Andreje Babiše koalice. Poslanci o něm budou rozhodovat příští úterý.

Premiér Bohuslav Sobotka.Foto: Deník/Martin Divíšek

Podle Babiše zařazením na program schůze ČSSD opět porušila dohodu, protože slíbila nejprve věc projednat experty. Zopakoval, že návrh považuje za protiústavní. "Je to zákon z dílny pan (Miroslav) Kalousek a ČSSD, který mi má znechutit politiku, je to zákon, který je protiústavní, šitý na míru proti mé osobě," uvedl Babiš před koaličním jednáním. Zásadní problém podle něj tkví v tom, že předkladatelé nedodrželi slib, že se norma nebude týkat současných ministrů.

"Bylo domluveno, že naši experti se potkají a že to budou řešit, k našemu překvapení následoval další podraz ze strany ČSSD, která to prosadila jako bod na příští zasedání Sněmovny, takže zase nedodrželi slovo," konstatoval Babiš.

"My jako ČSSD s tím nemáme žádný problém, to znamená bez problémů si myslím, že se ten zákon může schválit v senátní nebo ve sněmovní verzi," uvedl Sobotka na dotaz týkající se možné chyby v zákoně. ČSSD podle něj nepožaduje žádné úpravy nebo změny zákona. "Nikdo z našich poslanců nebo senátorů nepodniká v médiích ani si nemyslím, že by se chystali," doplnil. Je podle něj důležité, aby zákon byl v každém případě schválen.

Podle právního rozboru, který by měli mít lídři koalice dnes k dispozici, obsahuje návrh normy i po schválení Senátem chybu, podle které nebude smět vlastnit média nejen člen vlády, což byl původní úmysl předkladatelů, ale také poslanci, senátoři a celá řada dalších veřejných funkcionářů.

Novelu vrátil Senát dolní komoře s odkladem účinnosti z ledna na září příštího roku. Norma má omezit podnikání ministrů. Některé části by měly vejít v platnost téměř ihned po schválení, a to i podle návrhu pozměněného Senátem.

Na Babišovu podnikatelskou skupinu Agrofert, do níž patří i mediální dům Mafra a rozhlasová stanice Impuls a televize Óčko, by dopadly pasáže, podle nichž by firmy členů vlády neměly přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Podle analýzy zveřejněné nedávno serverem HlídacíPes.org získaly firmy holdingu v posledních deseti letech veřejné zakázky až za 35 miliard.

Zákon by také členům vlády a dalším funkcionářům zakázal provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Tato restrikce se má týkat až nově jmenovaných členů kabinetu.

Omezení Babišova vlivu prostřednictvím změny zákona podporují vedle opozice i vládní ČSSD a KDU-ČSL. Sněmovna zákon schválila více než ústavní většinou. Prezident Miloš Zeman už ohlásil, že normu pravděpodobně nebude vetovat, byť by zákony neměly být přijímány proti jednomu člověku.